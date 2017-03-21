После заявления Александра Лукашенко о том, что спецслужбы обнаружили в Беларуси «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием», в Минске и Бобруйске прошла волна задержаний. Среди задержанных бывшие члены спортивно-патриотической организации «Белый Легион» и экс-воспитанники молодежного клуба «Патриот». TUT.BY собрал то, что известно об этих людях на данный момент.
По информации газеты «Новый час», одного из бывших лидеров молодежной организации «Белый Легион» Мирослава Лозовского задержали вчера вечером. Около 20.00 на время обыска его привезли домой люди в масках. «Мирослав был сильно избит, голова окровавлена. По словам спецслужб в штатском, тот „оказал сопротивление“ во время задержания», — пишет издание.
Как сообщила «Радыё Свабода» невеста Лазовского, в ходе обыска были изъяты все деньги («семейные накопления»), «какие-то вещи с символикой Украины» и шеврон организации «Белый Легион». Самого задержанного увезли, предположительно, в СИЗО на Володарского. В чем его подозревают, пока неизвестно.
По словам невесты Лазовского, человек, проводивший обыск, подтвердил, что Мирослав связан с призывами к вооруженной борьбе, которые появились в интернете. Речь идет о сообщениях от имени «Белого Легиона» с призывом принять участие в Дне Воли 25 марта, которые были опубликованы в соцсетях 18 марта. Подруга Лозовского назвала эти сообщения «фейком и провокацией» — по ее словам, аккаунт был взломан.
«Белый Легион» — незарегистрированная молодежная спортивно-патриотическая организация, существовала в 1990-х, активно участвовала в акциях оппозиции в то время. Работала подпольно и остановила свою деятельность в начале 2000-х. Последний раз название ее звучало в СМИ в связи со взрывом 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда были задержаны Мирослав Лозовский и еще два члена «Белого Легиона», но вскоре их отпустили.
В последние годы Лозовский работает помощником директора издательства «Кнiгазбор», занимается распространением белорусской литературы. Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич сообщил «Радыё Свабода», что Лозовский участвовал в недавней обороне Куропат.
Андрей Дундуков, активист «Белого Легиона»
Кроме Лозовского ночью был задержан еще один человек, в прошлом связанный с «Белым Легионом» — экс-активист организации Андрей Дундуков, сообщает «Радыё «Свабода».
Подруга Лазовского сообщила изданию, что Дундукова задержали около 8 вечера, когда он с женой и ребенком ехал на отдых — вероятно, в Украину. Их машину остановили на границе, Дундукова забрали. В чем его обвиняют, пока неизвестно.
Задержанный работает в Республиканском отряде специального назначения МЧС, рассказала TUT.BY его жена. Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий сообщил, что в РОСН сотрудник с такой фамилией есть, сегодня у него выходной. Супруга Дундукова заявляет, что муж — инструктор Красного Креста, у него есть знак отличия МЧС, он снимался в имиджевом ролике ведомства.
По данным «Радыё Свабода», Дундуков — любитель экстремального туризма с опытом прыжков с парашютом и без, промышленного альпинизма, страйкбола.
Еще один человек, который был задержан вчера вечером — торговец книгами вразнос Алесь Евдахо. Его задержали после церемонии вручения премий «Дебют» Белорусского ПЕН-центра, которая прошла вечером в выставочном пространстве «Цех» на улице Октябрьской в Минске.
Евдахо задержали люди в штатском. Ночной обыск в его квартире проводили сотрудники КГБ, сообщил в Facebook замглавы Союза белорусских писателей Всеволод Стебурако. Родным Евдахо сообщили, что он задержан по обвинению в подготовке массовых беспорядков по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.
Позже отец Евдахо сообщил «Радыё Свабода», что сын находится в СИЗО КГБ. Также, по его словам, люди, которые проводили обыск, представились сотрудниками КГБ.
Известно, что Алесь Евдахо занимался торговлей книгами почтой и вразнос — продавал произведения Быкова, Орлова, Бородулина. Из-за своей деятельности он имел проблемы с налоговой в 2010—2012 годах, которые закончились судом и штрафом в 57 миллионов рублей. Собрать денег на него книготорговцу помогли друзья и знакомые, сообщает «Наша Ніва».
О том, что сотрудники органов задержали несколько выходцев из патриотического клуба Бобруйска, в Facebook сообщила активистка Наста Дашкевич. Родным одного из них сообщили, что молодой человек проходит в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса" [статья «Обучение, или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, … а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности"]. По такому же обвинению задержали Алеся Евдахо.
Дашкевич сообщила о десяти задержанных, известны имена шестерых. Среди них один спецназовец и сотрудник Сморгонского пограничного отряда, оба 1992 года рождения. Также есть еще один работник пограничных структур. Один из задержанных Андрей Комлик-Яматин по образованию инженер, в силовых структурах не работал. Его супруга Анастасия рассказала «Нашай Ніве», что супруг пошел в 20.30 выносить мусор, и больше она его не видела. «Сообщили, что он находится в СИЗО КГБ».
Большинство из списка задержанных — в прошлом члены спортивно-патриотического клуба «Патриот» из Бобруйска. «Клуб обычный, спортивно-патриотический. Легальный. На базе школы. Находится клуб в Бобруйске», — сообщила Наста Дашкевич. Также среди задержанных военнослужащий одной из частей в Гомельской области Ян Михальков, сын руководителя клуба Николая Михалькова.
— Я уже устал от потока негативной информации и, честно говоря, не понимаю, что происходит. Сегодня утром мне позвонили по телефону правоохранители и сообщили, что Яна задержали, — сообщил TUT.BY Михальков-старший. Они назвали еще какую-то статью [по подозрению в которой его задержали], но, видимо, ошиблись с номером, потому что это какая-то статья о банкротстве — я потом проверял.
Он также рассказал, что ни о ком из списка задержанных накануне не слышал и не знает, являются ли эти люди знакомыми или друзьями его сына либо никакого отношения к нему не имеют.
В КГБ отказались от комментариев относительно всех задержаний.
По информации местных СМИ, белорусскоязычный клуб «Патриот» существует уже почти 15 лет на базе Центра творчества детей и молодежи. «Главная его цель — патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к национальным традициям белорусского народа. Руководитель клуба — Николай Михальков — в прошлом кадровый офицер, который служил в одной из лучших воздушно-десантных бригад специального назначения», — писала газета «Вечерний Бобруйск».
«Ребята осваивают военное дело, навыки строевой подготовки и ориентировкой на местности, владение маскировкой, чтением топографических материалов, обращением с навигационными приборами. Они владеют некоторыми приемами самообороны и приемами рукопашного боя, узнают историю Беларуси и боевой опыт Советской Армии, знакомятся с Уставом Вооруженных сил Республики Беларусь. Важное место в деятельности клуба занимает подготовка к службе в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь», — сообщалось в материале издания bobrvar.by в феврале этого года.
В период летних каникул члены «Патриота» организуют передвижной палаточный лагерь «Бригантина» по маршруту Бобруйск — Киселевичи — Мирадино — Сычково —Изюмово — Еловики — Бобруйск протяженностью 21 км. Также, по информации клуба, участники постоянно принимают участие в благотворительных акциях, помогают ветеранам и ухаживают за могилами погибших на войне.
Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.
— Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием.
Также президент сообщил, что задержать этих людей удалось благодаря предупреждению белорусов, живущих в Евросоюзе, которые сообщили о готовящейся провокации.
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