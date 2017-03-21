После заявления Александра Лукашенко о том, что спецслужбы обнаружили в Беларуси «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием», в Минске и Бобруйске прошла волна задержаний. Среди задержанных бывшие члены спортивно-патриотической организации «Белый Легион» и экс-воспитанники молодежного клуба «Патриот». TUT.BY собрал то, что известно об этих людях на данный момент.



Мирослав Лозовский. Фото с сайта budzma.by

По информации газеты « Новый час », одного из бывших лидеров молодежной организации «Белый Легион» Мирослава Лозовского задержали вчера вечером. Около 20.00 на время обыска его привезли домой люди в масках. «Мирослав был сильно избит, голова окровавлена. По словам спецслужб в штатском, тот „оказал сопротивление“ во время задержания», — пишет издание.

Как сообщила «Радыё Свабода» невеста Лазовского, в ходе обыска были изъяты все деньги («семейные накопления»), «какие-то вещи с символикой Украины» и шеврон организации «Белый Легион». Самого задержанного увезли, предположительно, в СИЗО на Володарского. В чем его подозревают, пока неизвестно.

По словам невесты Лазовского, человек, проводивший обыск, подтвердил, что Мирослав связан с призывами к вооруженной борьбе, которые появились в интернете. Речь идет о сообщениях от имени «Белого Легиона» с призывом принять участие в Дне Воли 25 марта, которые были опубликованы в соцсетях 18 марта. Подруга Лозовского назвала эти сообщения «фейком и провокацией» — по ее словам, аккаунт был взломан.

«Белый Легион» — незарегистрированная молодежная спортивно-патриотическая организация, существовала в 1990-х, активно участвовала в акциях оппозиции в то время. Работала подпольно и остановила свою деятельность в начале 2000-х. Последний раз название ее звучало в СМИ в связи со взрывом 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда были задержаны Мирослав Лозовский и еще два члена «Белого Легиона», но вскоре их отпустили.

В последние годы Лозовский работает помощником директора издательства «Кнiгазбор», занимается распространением белорусской литературы. Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич сообщил «Радыё Свабода» , что Лозовский участвовал в недавней обороне Куропат.

Андрей Дундуков, активист «Белого Легиона»



Алексей Дундуков. Фото с сайта svaboda.org

Кроме Лозовского ночью был задержан еще один человек, в прошлом связанный с «Белым Легионом» — экс-активист организации Андрей Дундуков, сообщает «Радыё «Свабода».

Подруга Лазовского сообщила изданию, что Дундукова задержали около 8 вечера, когда он с женой и ребенком ехал на отдых — вероятно, в Украину. Их машину остановили на границе, Дундукова забрали. В чем его обвиняют, пока неизвестно.

Задержанный работает в Республиканском отряде специального назначения МЧС, рассказала TUT.BY его жена. Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий сообщил, что в РОСН сотрудник с такой фамилией есть, сегодня у него выходной. Супруга Дундукова заявляет, что муж — инструктор Красного Креста, у него есть знак отличия МЧС, он снимался в имиджевом ролике ведомства.

По данным «Радыё Свабода», Дундуков — любитель экстремального туризма с опытом прыжков с парашютом и без, промышленного альпинизма, страйкбола.



Алесь Евдахо. Фото Настасьи Ровдо с сайта udf.by

Еще один человек, который был задержан вчера вечером — торговец книгами вразнос Алесь Евдахо. Его задержали после церемонии вручения премий «Дебют» Белорусского ПЕН-центра, которая прошла вечером в выставочном пространстве «Цех» на улице Октябрьской в ​​Минске.

Евдахо задержали люди в штатском. Ночной обыск в его квартире проводили сотрудники КГБ, сообщил в Facebook замглавы Союза белорусских писателей Всеволод Стебурако . Родным Евдахо сообщили, что он задержан по обвинению в подготовке массовых беспорядков по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.

Позже отец Евдахо сообщил «Радыё Свабода» , что сын находится в СИЗО КГБ. Также, по его словам, люди, которые проводили обыск, представились сотрудниками КГБ.

Известно, что Алесь Евдахо занимался торговлей книгами почтой и вразнос — продавал произведения Быкова, Орлова, Бородулина. Из-за своей деятельности он имел проблемы с налоговой в 2010—2012 годах, которые закончились судом и штрафом в 57 миллионов рублей. Собрать денег на него книготорговцу помогли друзья и знакомые, сообщает «Наша Ніва» .



Фото: Андрей Журавлев, komkur.info

О том, что сотрудники органов задержали несколько выходцев из патриотического клуба Бобруйска, в Facebook сообщила активистка Наста Дашкевич. Родным одного из них сообщили, что молодой человек проходит в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса" [статья «Обучение, или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, … а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности"]. По такому же обвинению задержали Алеся Евдахо.

Дашкевич сообщила о десяти задержанных , известны имена шестерых. Среди них один спецназовец и сотрудник Сморгонского пограничного отряда, оба 1992 года рождения. Также есть еще один работник пограничных структур. Один из задержанных Андрей Комлик-Яматин по образованию инженер, в силовых структурах не работал. Его супруга Анастасия рассказала «Нашай Ніве» , что супруг пошел в 20.30 выносить мусор, и больше она его не видела. «Сообщили, что он находится в СИЗО КГБ».



Андрей Комлик-Яматин. Фото из группы «ВКонтакте» Terram Album

Большинство из списка задержанных — в прошлом члены спортивно-патриотического клуба «Патриот» из Бобруйска. «Клуб обычный, спортивно-патриотический. Легальный. На базе школы. Находится клуб в Бобруйске», — сообщила Наста Дашкевич. Также среди задержанных военнослужащий одной из частей в Гомельской области Ян Михальков, сын руководителя клуба Николая Михалькова.

— Я уже устал от потока негативной информации и, честно говоря, не понимаю, что происходит. Сегодня утром мне позвонили по телефону правоохранители и сообщили, что Яна задержали, — сообщил TUT.BY Михальков-старший. Они назвали еще какую-то статью [по подозрению в которой его задержали], но, видимо, ошиблись с номером, потому что это какая-то статья о банкротстве — я потом проверял.

Он также рассказал, что ни о ком из списка задержанных накануне не слышал и не знает, являются ли эти люди знакомыми или друзьями его сына либо никакого отношения к нему не имеют.

В КГБ отказались от комментариев относительно всех задержаний.



Николай Михальков. Фото: Андрей Журавлев, komkur.info

По информации местных СМИ, белорусскоязычный клуб «Патриот» существует уже почти 15 лет на базе Центра творчества детей и молодежи. «Главная его цель — патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к национальным традициям белорусского народа. Руководитель клуба — Николай Михальков — в прошлом кадровый офицер, который служил в одной из лучших воздушно-десантных бригад специального назначения», — писала газета «Вечерний Бобруйск».

«Ребята осваивают военное дело, навыки строевой подготовки и ориентировкой на местности, владение маскировкой, чтением топографических материалов, обращением с навигационными приборами. Они владеют некоторыми приемами самообороны и приемами рукопашного боя, узнают историю Беларуси и боевой опыт Советской Армии, знакомятся с Уставом Вооруженных сил Республики Беларусь. Важное место в деятельности клуба занимает подготовка к службе в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь», — сообщалось в материале издания bobrvar.by в феврале этого года.





В период летних каникул члены «Патриота» организуют передвижной палаточный лагерь «Бригантина» по маршруту Бобруйск — Киселевичи — Мирадино — Сычково —Изюмово — Еловики — Бобруйск протяженностью 21 км. Также, по информации клуба, участники постоянно принимают участие в благотворительных акциях, помогают ветеранам и ухаживают за могилами погибших на войне.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

— Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием.

Также президент сообщил, что задержать этих людей удалось благодаря предупреждению белорусов, живущих в Евросоюзе, которые сообщили о готовящейся провокации.