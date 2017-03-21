﻿ "Белавиа" не планирует запрещать возить фотоаппараты в ручной клади. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Белавиа" не планирует запрещать возить фотоаппараты в ручной клади

22.03.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" пока не планирует идти по пути Великобритании и США, перевозчики которых запретили пассажирам возить в ручной клади крупную электронику.

"Белавиа" не планирует запрещать возить фотоаппараты в ручной клади
© flickr.com/ SuperJet International
Belavia с 24 мая снова начнет летать в Ереван

Пока повышенные меры безопасности ввели перевозчики США и Великобритания, их примеру может последовать Канада.

"Пока информации об этом нет", – сообщили Sputnik в авиакомпании.

Там также сообщили, что действующие в настоящее время для пассажиров "Белавиа" правила провоза ручной клади не изменились. 

Как ранее передали СМИ, в США данная мера ограничения пока касается только прямых рейсов из ряда ближневосточных государств, однако запрет может распространиться на все направления. Сообщается, что он может быть связан с тем, что террористическая организация "Аль-Каида" якобы получила технологии сокрытия взрывчатки в батареях и слотах для батарей гаджетов. Пассажирам не запретят перевозить девайсы, но если устройство превышает размер телефона, его придется сдать в багажное отделение.

Американские протоколы безопасности затронут десять аэропортов на Ближнем Востоке, откуда выполняются прямые рейсы в США. Среди них одни из крупнейших воздушных гаваней мира в Дубае и Абу-Даби в Арабских Эмиратах, а также аэропорты Каира в Египте, Стамбула в Турции.

О планах запретить перевозку крупной электроники в ручной клади самолетов, летящих в Беларусь, пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США и Великобритания запретили брать в салон самолета ноутбуки и фотоаппараты, в Беларуси это делать пока не собираются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Спасатель, пограничник, книготорговец. Что известно о задержанных после заявления о "боевиках"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика