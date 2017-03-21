МИНСК, 22 мар – Sputnik. Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" пока не планирует идти по пути Великобритании и США, перевозчики которых запретили пассажирам возить в ручной клади крупную электронику.

Пока повышенные меры безопасности ввели перевозчики США и Великобритания, их примеру может последовать Канада.

"Пока информации об этом нет", – сообщили Sputnik в авиакомпании.

Там также сообщили, что действующие в настоящее время для пассажиров "Белавиа" правила провоза ручной клади не изменились.

Как ранее передали СМИ, в США данная мера ограничения пока касается только прямых рейсов из ряда ближневосточных государств, однако запрет может распространиться на все направления. Сообщается, что он может быть связан с тем, что террористическая организация "Аль-Каида" якобы получила технологии сокрытия взрывчатки в батареях и слотах для батарей гаджетов. Пассажирам не запретят перевозить девайсы, но если устройство превышает размер телефона, его придется сдать в багажное отделение.

Американские протоколы безопасности затронут десять аэропортов на Ближнем Востоке, откуда выполняются прямые рейсы в США. Среди них одни из крупнейших воздушных гаваней мира в Дубае и Абу-Даби в Арабских Эмиратах, а также аэропорты Каира в Египте, Стамбула в Турции.

О планах запретить перевозку крупной электроники в ручной клади самолетов, летящих в Беларусь, пока не известно.