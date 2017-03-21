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"Белавиа" не планирует запрещать возить фотоаппараты в ручной клади
22.03.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" пока не планирует идти по пути Великобритании и США, перевозчики которых запретили пассажирам возить в ручной клади крупную электронику.
Пока повышенные меры безопасности ввели перевозчики США и Великобритания, их примеру может последовать Канада.
"Пока информации об этом нет", – сообщили Sputnik в авиакомпании.
Там также сообщили, что действующие в настоящее время для пассажиров "Белавиа" правила провоза ручной клади не изменились.
Как ранее передали СМИ, в США данная мера ограничения пока касается только прямых рейсов из ряда ближневосточных государств, однако запрет может распространиться на все направления. Сообщается, что он может быть связан с тем, что террористическая организация "Аль-Каида" якобы получила технологии сокрытия взрывчатки в батареях и слотах для батарей гаджетов. Пассажирам не запретят перевозить девайсы, но если устройство превышает размер телефона, его придется сдать в багажное отделение.
Американские протоколы безопасности затронут десять аэропортов на Ближнем Востоке, откуда выполняются прямые рейсы в США. Среди них одни из крупнейших воздушных гаваней мира в Дубае и Абу-Даби в Арабских Эмиратах, а также аэропорты Каира в Египте, Стамбула в Турции.
О планах запретить перевозку крупной электроники в ручной клади самолетов, летящих в Беларусь, пока не известно.
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США и Великобритания запретили брать в салон самолета ноутбуки и фотоаппараты, в Беларуси это делать пока не собираются.
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