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Погранично-таможенный контроль пассажиры поезда в Вильнюс и обратно 12 апреля пройдут в Минске
22.03.2017 19:58 — Новости Общества | Tut.by
В качестве эксперимента 12 апреля в поездах Минск — Вильнюс и Вильнюс — Минск пограничный и таможенный контроль будут проводить на станции Минск-Пассажирский. По пути от Минска до Вильнюса и обратно поезд будет следовать без остановок в Молодечно и Гудогае. Об этом
Эксперимент в поездах международных линий № 805 Минск-Вильнюс и № 806 Вильнюс-Минск пройдет 12 апреля. В этот день таможенный и пограничный контроль проведут до отправления, а потом — после прибытия поезда, на станции Минск-Пассажирский.
От Минска до Вильнюса и обратно поезд будет следовать без остановок на станциях Молодечно и Гудогай.
БелЖД обращает внимание, что посадка в поезд № 805 Минск-Вильнюс на станции Минск-Пассажирский в этот день начнется в 7.15 и закончится в 7.45. Поезд отправится со станции в 8.00. Сотрудники погранслужбы и таможни будут проводить контроль с 7.15 до 8.00.
После прибытия поезда № 806 сообщением Вильнюс-Минск на станцию Минск-Пассажирский (в 21.40) также проведут пограничный и таможенный контроль.
Для тех, у кого нет билетов, доступ к поездам в Минске ограничат.
Пассажиров просят заранее планировать свое время с учетом пограничного и таможенного контроля, а также обратить внимание на время отправления поезда № 805 Минск-Вильнюс (7.45), указанное в проездных билетах.
Как сообщает БелЖД, эксперимент проведут «в целях поиска оптимальных вариантов проведения пограничных и таможенных процедур в поездах международных линий».
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В качестве эксперимента 12 апреля в поездах Минск - Вильнюс и Вильнюс - Минск пограничный и таможенный контроль будут проводить на станции Минск-Пассажирский. По...
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