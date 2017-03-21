﻿ Погранично-таможенный контроль пассажиры поезда в Вильнюс и обратно 12 апреля пройдут в Минске. 21.by
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Погранично-таможенный контроль пассажиры поезда в Вильнюс и обратно 12 апреля пройдут в Минске

22.03.2017 19:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В качестве эксперимента 12 апреля в поездах Минск — Вильнюс и Вильнюс — Минск пограничный и таможенный контроль будут проводить на станции Минск-Пассажирский. По пути от Минска до Вильнюса и обратно поезд будет следовать без остановок в Молодечно и Гудогае. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Эксперимент в поездах международных линий № 805 Минск-Вильнюс и № 806 Вильнюс-Минск пройдет 12 апреля. В этот день таможенный и пограничный контроль проведут до отправления, а потом — после прибытия поезда, на станции Минск-Пассажирский.

От Минска до Вильнюса и обратно поезд будет следовать без остановок на станциях Молодечно и Гудогай.

БелЖД обращает внимание, что посадка в поезд № 805 Минск-Вильнюс на станции Минск-Пассажирский в этот день начнется в 7.15 и закончится в 7.45. Поезд отправится со станции в 8.00. Сотрудники погранслужбы и таможни будут проводить контроль с 7.15 до 8.00.

После прибытия поезда № 806 сообщением Вильнюс-Минск на станцию Минск-Пассажирский (в 21.40) также проведут пограничный и таможенный контроль.

Для тех, у кого нет билетов, доступ к поездам в Минске ограничат.

Пассажиров просят заранее планировать свое время с учетом пограничного и таможенного контроля, а также обратить внимание на время отправления поезда № 805 Минск-Вильнюс (7.45), указанное в проездных билетах.

Как сообщает БелЖД, эксперимент проведут «в целях поиска оптимальных вариантов проведения пограничных и таможенных процедур в поездах международных линий».

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве эксперимента 12 апреля в поездах Минск - Вильнюс и Вильнюс - Минск пограничный и таможенный контроль будут проводить на станции Минск-Пассажирский. По...

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