TUT.BY продолжает поиски вкусного и недорого обеда в кафе и ресторанах Могилева. На этот раз мы решили проверить качество кухни и обслуживания в кафе «Pizza Smile» в гипермаркете «Гиппо». В наши критерии заведение вписалось, но были и недочеты.





Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где в Могилеве можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и бюджет — 6 рублей.

В час дня первый этаж кафе практически пуст. Обеденное меню предлагает на выбор 4 салата и по 3 вида супов, горячих блюд и гарнира.

Спустя 3 минуты появляется официант, делаем заказ: салат «А-ля цезарь», щи, тушеная капуста и зразы из свинины. Итого — ровно 6 рублей. Вспоминая прошлый обед решаем дополнительно взять черный чай за 80 копеек, и, как оказывается в дальнейшем, идея была очень удачной.





Чай приносят через 3 минуты с фирменным пакетиком сахара, а вот ложку для него почему-то забывают. Приходится напоминать дополнительно.





Салат появляется на столе спустя 8 минут после заказа. И снова нет приборов. Ждем, но спустя 2 минуты их не несут, так что снова приходится напоминать. Салат «А-ля цезарь» сделан практически по классическому рецепту: маленькие кусочки курицы и томатов, вместо листьев салата — капуста. И стандартные гренки. Вкусный и легкий салат.





Щи и второе блюдо приносят одновременно через 13 минут после заказа. Суп в меру горячий. В нем — картофель, капуста, морковь, лук. Бульон мясной, но мяса в блюде нет. Тем не менее, щи очень понравились. Правда, гигантская по сравнению с бульонницей ложка выглядела странно.





А вот размеры второго блюда выглядят очень внушительно. Зразы из свинины — это фарш, яйцо, лук и панировочные сухари. Котлета мягкая, но крупные куски лука немного портят впечатление.

Тушеная капуста просто огненная. После одной ложки такого гарнира все возможные вирусы в вашем желудке мгновенно умрут. Осиливаем всего две ложки, и в который раз радуемся, что заказали чай.

Итог: обед продолжительностью в 30 минут за 6,8 рубля. Персонал вежливый, но обслуживание не на высоте. Блюда вкусные, пусть и местами «огненные».





Бонус: выдержанный и стильный интерьер, сочетающий в себе оранжевые, бежевые и черные тона. Ничего лишнего — все практично и удобно. Чистый и аккуратный санузел с рабочей сантехникой и всем необходимым.



