|
"Обеды в среду" в "Pizza Smile": огненная капуста и мини-цезарь
22.03.2017 21:04 — Новости Общества | Tut.by
TUT.BY продолжает поиски вкусного и недорого обеда в кафе и ресторанах Могилева. На этот раз мы решили проверить качество кухни и обслуживания в кафе «Pizza Smile» в гипермаркете «Гиппо». В наши критерии заведение вписалось, но были и недочеты.
В час дня первый этаж кафе практически пуст. Обеденное меню предлагает на выбор 4 салата и по 3 вида супов, горячих блюд и гарнира.
Спустя 3 минуты появляется официант, делаем заказ: салат «А-ля цезарь», щи, тушеная капуста и зразы из свинины. Итого — ровно 6 рублей. Вспоминая
Чай приносят через 3 минуты с фирменным пакетиком сахара, а вот ложку для него почему-то забывают. Приходится напоминать дополнительно.
Салат появляется на столе спустя 8 минут после заказа. И снова нет приборов. Ждем, но спустя 2 минуты их не несут, так что снова приходится напоминать. Салат «А-ля цезарь» сделан практически по классическому рецепту: маленькие кусочки курицы и томатов, вместо листьев салата — капуста. И стандартные гренки. Вкусный и легкий салат.
Щи и второе блюдо приносят одновременно через 13 минут после заказа. Суп в меру горячий. В нем — картофель, капуста, морковь, лук. Бульон мясной, но мяса в блюде нет. Тем не менее, щи очень понравились. Правда, гигантская по сравнению с бульонницей ложка выглядела странно.
А вот размеры второго блюда выглядят очень внушительно. Зразы из свинины — это фарш, яйцо, лук и панировочные сухари. Котлета мягкая, но крупные куски лука немного портят впечатление.
Тушеная капуста просто огненная. После одной ложки такого гарнира все возможные вирусы в вашем желудке мгновенно умрут. Осиливаем всего две ложки, и в который раз радуемся, что заказали чай.
Итог: обед продолжительностью в 30 минут за 6,8 рубля. Персонал вежливый, но обслуживание не на высоте. Блюда вкусные, пусть и местами «огненные».
Бонус: выдержанный и стильный интерьер, сочетающий в себе оранжевые, бежевые и черные тона. Ничего лишнего — все практично и удобно. Чистый и аккуратный санузел с рабочей сантехникой и всем необходимым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заведение в целом выдержало испытание по нашим критериям, но недочеты были.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии