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В Минске и Бобруйске задержаны активисты

22.03.2017 23:46 — Новости Общества | Tut.by  
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На 15 суток задержан оппозиционный активист Евгений Афнагель. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Павел Юхневич.

Юхневич также пишет, что в квартире у Афнагеля был проведен обыск, на который активиста доставили в наручниках и в сопровождении милиции.

Как напомниает БелаПАН, Евгений Афнагель вместе с другими представителями Белорусского национального конгресса Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым был одним из организаторов прошедшего 17 февраля в Минске «Марша рассерженных белорусов».

Сообщается также, что в Бобруйске задержана председатель профсоюза РЭП Галина Смирнова.

По сведениям «Радыё Свабода», ей инкриминируют статью 23.34 КоАП (нарушение правил организации массовых мероприятий). Поводом для задержания стал репост в фейсбуке с призывом приходить на центральные площади всех городов Беларуси 26 марта.

Это не первое задержание Смирновой. За организацию «Марша нетунеядцев» в Бобруйске 12 марта она отсидела двое суток и получила штраф в 30 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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На 15 суток задержан оппозиционный активист Евгений Афнагель.

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