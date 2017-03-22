На 15 суток задержан оппозиционный активист Евгений Афнагель. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Павел Юхневич .

Юхневич также пишет, что в квартире у Афнагеля был проведен обыск, на который активиста доставили в наручниках и в сопровождении милиции.

Как напомниает БелаПАН, Евгений Афнагель вместе с другими представителями Белорусского национального конгресса Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым был одним из организаторов прошедшего 17 февраля в Минске « Марша рассерженных белорусов ».

Сообщается также, что в Бобруйске задержана председатель профсоюза РЭП Галина Смирнова.

Только что, вечером 22 марта, в Бобруйске на улице задержана председатель профсоюза РЭП г. Бобруйска Галина Смирнова. — РБ головного мозга (@belamova) 22 марта 2017 г.

По сведениям « Радыё Свабода », ей инкриминируют статью 23.34 КоАП (нарушение правил организации массовых мероприятий). Поводом для задержания стал репост в фейсбуке с призывом приходить на центральные площади всех городов Беларуси 26 марта.

Это не первое задержание Смирновой. За организацию «Марша нетунеядцев» в Бобруйске 12 марта она отсидела двое суток и получила штраф в 30 базовых величин.