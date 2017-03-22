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В Минске и Бобруйске задержаны активисты
22.03.2017 23:46 — Новости Общества | Tut.by
На 15 суток задержан оппозиционный активист Евгений Афнагель. Об этом на своей странице в «Фейсбуке»
Юхневич также пишет, что в квартире у Афнагеля был проведен обыск, на который активиста доставили в наручниках и в сопровождении милиции.
Как напомниает БелаПАН, Евгений Афнагель вместе с другими представителями Белорусского национального конгресса Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым был одним из организаторов прошедшего 17 февраля в Минске «
Сообщается также, что в Бобруйске задержана председатель профсоюза РЭП Галина Смирнова.
По сведениям «
Это не первое задержание Смирновой. За организацию «Марша нетунеядцев» в Бобруйске 12 марта она отсидела двое суток и получила штраф в 30 базовых величин.
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На 15 суток задержан оппозиционный активист Евгений Афнагель.
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