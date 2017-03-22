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БТ: у представителей "Белого легиона" обнаружен целый арсенал оружия

22.03.2017 22:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Гранаты, запалы, дымовые шашки и автомат Калашникова — все это было обнаружено во время обыска у одного из представителей «Белого легиона». Весь этот арсенал мог быть использован на акции 25 марта. Об этом рассказал телеканал «Беларусь 1».

В репортаже, который вышел в вечернем выпуске новостей, «Белый легион» назван профашистской экстремистской организацией, которая не прекратила свое существование, «просто ее члены залегли на дно, но продолжают свои тренировки». А в лагерях воспитывают не патриотов, а настоящих боевиков.


Данилов. Скриншот с видео телеканала «Беларусь 1»

Далее демонстрируются кадры того, как спецслужбы выламывают дверь в квартиру, как было сказано в сюжете, одного из представителей этой организации — некоего Виктора Данилова. Дома у него обнаруживают целый арсенал: дымовые шашки, гранаты, запалы, дробовики, карабины, автомат Калашникова. Тут же машинка для зарядки магазина автомата, а также бронежилет.

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Показывают и картину, которая стоит в комнате у задержанного, — боевик в балаклаве с бело-красно-белым флагом рядом с БТР — все это на фоне белорусского Дома правительства. «Вот так, по их мнению, выглядит „белорусская весна“, о которой они давно мечтают», — говорит голос за кадром.

Демонстрируют также красно-черный флаг, плакат батальона «Азов», шевроны ЗБС с руническими символами, листовку «Белого легиона» и памятку для участников добровольческих военизированных формирований.

«И все это хранилось у вас в квартире?» — интересуется голос за кадром у Данилова. Тот чистосердечно признается: «Да».

«А какой арсенал найдут у всего легиона, который сейчас пытается отбелить так называемая независимая пресса?» — задается вопросом автор репортажа и добавляет, что «можно только догадываться, какие „художества“ сумели вовремя пресечь до второго стрит-акта 25 марта».

Как прозвучало в сюжете, всего правоохранителями было проведено около двух десятков обысков.

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Теги: Новости
 
 
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Как прозвучало в сюжете, всего было проведено около двух десятков обысков у представителей этой организации.

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