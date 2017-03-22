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В интересах безопасности
22.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций» — IT Security Conference 2017 пройдет 30–31 марта в Минске.
На ней планируется обсудить результаты исследования в области информационной безопасности, актуальные угрозы информационной безопасности и методы противодействия, подходы к защите персональных данных в регистре населения и др. Специалисты Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь представят основные требования и направления совершенствования законодательства в области информационной безопасности, актуальные вопросы лицензирования и сертификации.
В конференции примет участие представитель Следственного комитета Беларуси — начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Александр Сушко. Он расскажет об особенностях расследования уголовных дел о преступлениях против информационной безопасности.
Ознакомиться с программой, условиями участия, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции its.it-event.by. Регистрация слушателей ведется до 24 марта.
БЕЛТА
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Конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций» — IT Security Conference...
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