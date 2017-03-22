В целях формирования целостного позитивного образа науки, повышения ее авторитета, привлечения внимания широких слоев общественности к достижениям белорусских ученых, представления актуальной информации о разработках, проводимых в целях социально-экономического развития страны, стимулирования творческой и профессиональной активности как журналистов, так и непрофессиональных популяризаторов науки Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс 2017 года, посвященный Году науки, с вручением дипломов и денежных премий физическим лицам.

Конкурс будет проводиться по четырем номинациям: лучшая публикация, лучший сюжет (программа) на радио и телевидении, лучшая публикация в научно-популярном издании, лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети Интернет. По каждой из номинаций присуждается три премии. Выдвижение кандидатур на конкурс осуществляется в порядке и в сроки, установленные Положением о конкурсе на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации.

Премия в каждой из номинаций присуждается автору за глубокое раскрытие выбранной тематики, высокий уровень адаптации и трансформации узкоспециальных вопросов для восприятия широкой аудитории, за эксклюзивность освещаемой тематики и героев, стилистическое оформление публикации.

Работы, представляемые на конкурс, направляются в двух экземплярах в конкурсную комиссию с пометкой «На конкурс на лучшую публикацию», «На конкурс на лучший теле- и радиосюжет», «На конкурс на лучшую публикацию в научно-популярном издании» или «На конкурс на лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети Интернет». Комплекты документов представляются на бумажном и электронном носителях по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 66–434 и по электронной почте: press@presidium.bas-net.by.

Подробная информация на сайте http://nasb.gov.by/rus/news/add/polozenie.

Соб. инф.