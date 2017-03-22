﻿ Уроки автодрома. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Уроки автодрома

22.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В тот дождливый мартовский день автодром 72 ОУЦ работал с полной нагрузкой: на трассу вождения одна за другой уходили габаритные машины, оживленно было и на учебных местах.


Начальник 59‑й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений подполковник Эдуард Никульча ввел в курс происходящего: одновременно на нескольких участках автодрома с курсантами организованы занятия по практическому вождению различных типов машин. Главная задача сейчас — после постижения теории в учебных классах привить будущим повелителям этой техники навыки движения по пересеченной местности, в колонне, научить преодолевать ограниченные проходы. Именно эти умения в первую очередь будут востребованы в войсках в ходе совершения маршей, на тактико-специальных учениях и занятиях.


Преподаватель цикла вождения и технической подготовки старший лейтенант Евгений Шклейник доводит до курсантов порядок сцепки (расцепки) тягача МАЗ‑537 с полуприцепом

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тот дождливый мартовский день автодром 72 ОУЦ работал с полной нагрузкой: на трассу вождения одна...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Говорят солдатские матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика