В тот дождливый мартовский день автодром 72 ОУЦ работал с полной нагрузкой: на трассу вождения одна за другой уходили габаритные машины, оживленно было и на учебных местах.





Начальник 59‑й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений подполковник Эдуард Никульча ввел в курс происходящего: одновременно на нескольких участках автодрома с курсантами организованы занятия по практическому вождению различных типов машин. Главная задача сейчас — после постижения теории в учебных классах привить будущим повелителям этой техники навыки движения по пересеченной местности, в колонне, научить преодолевать ограниченные проходы. Именно эти умения в первую очередь будут востребованы в войсках в ходе совершения маршей, на тактико-специальных учениях и занятиях.