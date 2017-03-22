Недавно на базе Военной академии Республики Беларусь прошел чемпионат Вооруженных Сил Республики Беларусь по армейскому рукопашному бою. В течение трех дней более пятидесяти армейских спорт­сменов состязались за право стать сильнейшими.





В белорусскую столицу съехались лучшие бойцы-рукопашники — представители команд сил специальных операций Вооруженных Сил, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, Западного и Северо-Западного оперативных командований, частей центрального подчинения, Военной академии Республики Беларусь, военных факультетов в гражданских вузах, 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.

Во время торжественного открытия чемпионата на плацу ведущего военного вуза страны первым перед участниками чемпионата выступил главный судья соревнований председатель Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Анатолий Ханевский. Особое внимание он обратил на соблюдение мер безопасности.

— Каждый из вас — профессиональный спорт­смен, поэтому вы должны уважать друг друга. Важно, чтобы каждый из вас заботился о собственном здоровье и здоровье соперника. Помните, что на татами вы соперники, а в жизни должны остаться друзьями, — подчеркнул Анатолий Викторович. — Желаю вам удачных поединков, успехов и высоких спортивных достижений.





К слову, при проведении подобных соревнований по армейскому рукопашному бою обязательным требованием является наличие у бойцов экипировки, которая предотвращает нанесение им травм. В ее комплект входят перчатки-краги, борцовские (боксерские) ботинки, боксерский шлем с металлическим забралом, щитки и накладки, прикрывающие наиболее уязвимые места тела.









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Право выполнить почетную миссию — поднять Государственный флаг во время исполнения Государственного гимна Республики Беларусь — выпала капитану сборной ССО — прошлогодней команды-победительницы гвардии рядовому контрактной службы Александру Горбатому. Борьбой он занялся еще со школьной скамьи, а вот армейским рукопашным боем всерьез увлекся во время срочной военной службы в 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Всего в видах боевого искусства Александр около десяти лет.

Еще солдатом он стал показывать хорошие результаты не только в этом виде спорта, но и в боевой подготовке, проявляя исполнительность и ответственность при выполнении поставленных задач. Вскоре ему предложили остаться на военной службе по контракту, и Александр с радостью согласился. К слову, в прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата Вооруженных Сил. К нынешним соревнованиям готовился основательно — поэтому, как признался, приехал в Минск только за победой.

Были среди участников этих соревнований и дебютанты. Один из них — пятикурсник Белорусской государственной академии авиации младший сержант Артём Карпук. Он победил в турнире военных факультетов в гражданских вузах в весовой категории свыше 85 кг. С детства дружит со спортом, имеет первый спортивный разряд по военному пятиборью и плаванию. А всего за два года упорных тренировок благодаря показанным высоким результатам на татами такое же спортивное звание заслужил и по армейскому рукопашному бою. Артём признался: волнения перед чемпионатом Вооруженных Сил хватало, так как прежде он не участвовал в столь престижных соревнованиях.

Уже во время первых поединков «легковесов» стало ясно, что чемпионат пройдет в напряженной и упорной борьбе.

Затем свои квалификационные бои провели представители средних и тяжелых весовых категорий.

Как отметил заместитель главного судьи соревнований судья национальной категории заместитель начальника 1‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил подполковник Дмитрий Шустиков, интерес среди молодежи к армейскому рукопашному бою растет постоянно. Свидетельством тому — создание молодежного спортивного общественного объединения «Белорусская федерация армейского рукопашного боя и современного панкратиона», которое возглавил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

— Армейский рукопашный бой — универсальная система обучения приемам защиты и нападения, которая впитала в себя множество элементов из лучших видов единоборств: ударную технику руками, ногами и головой, борцовскую технику, болевые приемы. Этот вид боевого искусства уже доказал свою эффективность в ходе боевой подготовки, — отметил Дмитрий Николаевич. — А еще он по праву считается одним из самых зрелищных.

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За финальными поединками, которые прошли в упорной борьбе, наблюдал генерал-майор Вадим Денисенко. В завершение чемпионата он отметил высокий уровень подготовки спортсменов, качество организации и проведения соревнований. Вадим Иванович принял участие и в церемонии награждения: он лично вручил медали, грамоты и ценные подарки лучшим представителям армейского рукопашного боя наших Вооруженных Сил.

В упорных поединках победу в личном зачете одержали: в весовой категории до 60 кг — Руслан Ибрагимов (ССО), до 65 кг — Дмитрий Демешко (ССО), до 70 кг — Андрей Матюта (ЗОК), до 75 кг — Ярослав Можугин (ССО), до 80 кг — Владислав Елисеев (ССО), до 85 кг — Александр Горбатый (ССО), свыше 85 кг — Станислав Андреев (ССО).

В общекомандном зачете первое место завоевали армейские спортсмены, защищавшие честь сил специальных операций Воору­женных Сил, второе — сборная Военной академии Республики Беларусь, третье — представители частей центрального подчинения.

По итогам соревнований из числа лучших спорт­сменов будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этом году наши военнослужащие будут отстаивать честь белорусской армии в Кыргызстане на чемпионате СНГ по армейскому рукопашному бою.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора