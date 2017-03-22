Заместитель председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов полковник в отставке Григорий Рыльков удивил с самого начала встречи.

— Какая цель нашей беседы? — озадачил меня Григорий Семёнович жестким вопросом.





Потом из разговора я понял, что это стиль его жизни с юности: Рыльков ставит цель, определяет задачи для ее достижения и добивается их выполнения. Он выглядит моложе своих лет. Всегда одет так, словно собрался на дипломатический прием. Офицерскую выправку не может скрыть костюм…

Ленинградское военно-инженерное ордена Ленина, Краснознаменное училище имени А. А. Жданова, Военно-политическую Краснознаменную академию имени В. И. Ленина Григорий Рыльков окончил с отличием. Первое офицерское назначение получил в Группе советских войск в Германии на должность командира взвода танковых мостоукладчиков. За два года все командиры отделений его взвода стали специалистами первого класса, а сам Рыльков — мастером вождения танкового мостоукладчика.

Следующая страница его жизни повествует о службе в Закавказском военном округе. Прошел путь от замполита батальона связи до начальника политического отдела 6‑го Ахалкалакского укрепрайона, на границе с Турцией.

Заслуженная награда — орден Красной Звезды. Впрочем, там, по сути, надо было награждать всех, даже жен офицеров. Укрепрайон состоял из отдельных артиллерийско-пулеметных дивизионов и батарей, причем некоторые из них стояли впереди пограничных застав. Солдаты жили в подземных капонирах и в любую минуту могли встать к орудиям и пулеметам. Кто бывал на «Линии Сталина», легко может представить себе эти доты. Отличие, пожалуй, лишь в том, что рядом с солдатами в укрепрайоне жили кавказские овчарки с шипами на ошейниках, охранявшие личный состав от нападения волков и горных шакалов во время доставки продуктов из штабов дивизионов на батареи.





Начпо укрепрайона всегда посещал подразделения с автоматом на плече. Здесь надо было быть готовыми ко всяким провокациям. Да и офицеры приходили на службу в подразделения и уходили домой в сопровождении двух автоматчиков. Офицерские семьи жили в двух километрах от границы. Высота — два с половиной километра над уровнем моря. Каждой семье полагались лошадь и корова. Двурогая кормилица снабжала детишек молоком, а на лошади, если кто-то вдруг заболеет, доставляли пациента до горной дороги, где его забирали пограничники и везли на машине в город.

Затем была служба начальником политотдела 1‑й гвардейской дивизии в Тбилиси и 164‑й мотострелковой Витебской дивизии в Ереване.

Вскоре 164 мсд стала лучшей среди десяти дивизий Закавказского военного округа, офицер был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

А после Закавказья было руководство отделами организационно-партийной работы политуправления Северной группы войск и политуправления войск Западного направления (Западной ставки).

Только почти через тридцать лет полковник Григорий Рыльков вернулся в родные места — на должность начальника политического отдела — заместителя начальника управления тыла Краснознаменного Белорусского военного округа.

После увольнения в запас в 1990 году Григорий Семёнович в течение 18 лет успешно занимался общественной деятельностью в сфере предпринимательства, о чем свидетельствует включение его в различные рабочие группы и советы при органах республиканской и городской власти.

А в 2010 году Григорию Семёновичу предложили поработать заместителем председателя Минской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, которую тогда возглавлял Герой Социалистического Труда Александр Слобода. Через три года Григорий Рыльков был избран председателем Минской областной организации БООВ, а в январе нынешнего года — заместителем председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов.

Выбор им такого вида общественной деятельности, пожалуй, закономерен. Ветераны — это особая социально-возрастная категория людей, составляющих около четверти населения страны. Среди них есть и особо уязвимые категории — инвалиды, одиноко проживающие… Григорий Семёнович посчитал своим долгом оказывать им помощь.

Родился Григорий Семёнович в многодетной крестьянской семье. Да и родительские семьи были большие — в отцовской было 16 детей, а в материнской — девять. Из 24 двоюродных братьев и сестер по линии отца и 16 — по линии матери никого в живых уже нет… Жена Светлана Савельевна из Кличевского района — малолетний узник, испытала все ужасы концлагеря в Бобруйске. Ему самому было пять лет, когда освободили его Круглянский район. Из 12 мужчин его рода, ушедших на фронт, ни один не вернулся. Отец погиб на подступах к Берлину в феврале 1945 года.

Перенесенные им самим страдания помогают сопереживать другим. В душе навсегда с сороковых годов осталось глубочайшее уважение к людям военной поры и послевоенных лет, когда народ рвал жилы, чтобы победить врага, а потом разруху. Помнит женщин на посевной в победном году, таскавших на себе плуги.

Председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор запаса Иван Гордейчик так характеризует своего соратника: «Георгий Семёнович зарекомендовал себя трудолюбивым и добросовестным руководителем, требовательным и к себе, и к ветеранскому активу. Областная организация решала все задачи, определяемые уставом объединения. И в должности заместителя председателя Республиканского совета он проявляет инициативу, выделяет в текучке дел главное и доводит начатое до завершения. Работает Рыльков в тесном контакте со всеми областными и районными комитетами. И среди ветеранского актива страны Григорий Семёнович пользуется уважением и большим авторитетом».

Да, навыки организационно-политической работы и военная закалка, приобретенные в армии, пригодились полковнику в отставке Григорию Рылькову и в общественном движении ветеранов. В стиль и методы работы областной организации он сразу внес дисциплинирующие элементы: внедрил единое и системное планирование, ежеквартальную выработку методических рекомендаций для определения ориентиров в перспективной деятельности 842 первичных организаций, причем более двухсот из них насчитывают свыше трехсот ветеранов.

Системный деловой подход Рылькова к решению проблем, поиск меценатов, готовых оказать безвозмездную помощь, диалог с властными структурами помогли укрепить материальную базу общественного объединения, создать надлежащие условия для работы ветеранских советов всех уровней.

Григорий Семёнович при этом утверждает: «Мы этого ничего не добились бы, если бы у ветеранов не было авторитета в белорусском обществе».

Став заместителем председателя Республиканского совета БООВ, Григорий Семёнович сосредоточился на организационно-методической работе, помогает взаимодействовать с государственными структурами и в первую очередь с органами социальной защиты, другими общественными организациями, развивать волонтерское движение.

Постоянно в поле зрения ветеранов находится военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Те, кто совершал ратные и трудовые подвиги полвека назад, верят, что их высокие духовные ценности потомки сохранят.

К слову, Григорий Рыльков является также членом Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».

Общий стаж воинской службы и трудовой деятельности полковника в отставке Григория Рылькова — почти 60 лет. При этом Григорий Семёнович продолжает оставаться примером профессионализма, добросовестного подхода к делу и душевного отношения к людям, их нуждам.

Владимир Шурховецкий,

«Ваяр»,

фото Натальи Огородник