В Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича прошло торжественное собрание, посвященное 30‑летию Бобруйской городской организации ветеранов.





Духовой оркестр военной комендатуры, что называется, с порога создавал праздничный настрой, а стенды, размещенные в фойе театра, рассказывающие о буднях ветеранских первичек, убедительно свидетельствовали о силе и боевитости ветеранского движения в городе на Березине. Особый колорит вносили выставки работ юных художников студии «Радуга» и изделий декоративно-прикладного творчества пациентов отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Звон боевых и трудовых наград, блеск золотых погон, восторженные взгляды учащейся молодежи, вспышки фотокамер вездесущих репортеров, радостные встречи, воспоминания о прошлом и рассказы о настоящем — все это предшествовало началу официальной части праздничного вечера.

Большинство из приглашенных в театр — известные в городе и за его пределами люди, активно участвующие в общественно-политической и культурной жизни, энергичные и верные своим жизненным идеалам. Они по праву являются примером порядочности, доброты и преданности, сполна выполнили свой гражданский и воинский долг, оставили после себя добрый след.

Об этом говорили с трибуны заместитель председателя Бобруйского горисполкома Александр Маркачев, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Бобруйского городского Совета депутатов Ирина Нецветаева, председатель Могилевского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Любченко и другие официальные лица.

Большой группе ветеранов были вручены ценные подарки и памятные адреса, денежные премии и почетные грамоты. Среди награжденных — руководители первичных ветеранских организаций ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» и филиала РУП «Могилевэнерго» «Бобруйские электрические сети» полковники в отставке Василий Зубарь и Михаил Гришкевич.

Особая дань уважения была отдана тем, кто стоял у истоков создания организации в марте 1987 года. Это ветераны Великой

Отечественной войны полковники в отставке Владимир Арбузов, Владимир Яковлев и Владимир Голаенко. К сожалению, их уже нет в нашем строю, но их благородное дело было передано в надежные руки воспитанных ими патриотов.

Наталья Коновалова, возглавляющая в настоящее время городской совет ветеранов, отметила, что сегодня в Бобруйске действует 136 первичных организаций, объединяющих в своих рядах более 49 тысяч ветеранов, из них 278 являются участниками Великой

Отечественной войны. А всего в Могилевской области в настоящее время на учете состоит 1.160 фронтовиков, чьи знания и опыт как никогда востребованы и бесценны для подрастающих поколений.

В течение всего вечера праздничную обстановку в зрительном зале театра поддерживали лучшие творческие коллективы города. Овациями были встречены выступления четырех ветеранских хоров.

Подполковник запаса Виктор Филонов, фото автора