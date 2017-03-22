МИНСК, 22 мар — Sputnik. Профсоюзы решили благоустроить урочище "Куропаты" и призывают не делать его объектом политической борьбы, сообщили в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik / Виктор Толочко Строительство возле Куропат официально остановлено

В субботу, 25 марта, Федерация профсоюзов Беларуси, молодежная профсоюзная организация и ветеранские организации, политические партии примут участие в мероприятии по возведению мемориала скорби и памяти в урочище. Организаторы призывают отбросить политические разногласия и поучаствовать в акции. После планируется собрать средства на установку памятного знака в урочище "Куропаты".

Активисты нескольких общественных объединений организовали в конце февраля возле стройплощадки временный лагерь , протестуя против возведения возле МКАД в непосредственной близости от "Куропат" торгового центра, — они препятствовали проведению работ и блокировали технику. Противостояние вызвало широкий общественный резонанс, и в итоге застройщик прекратил на площадке работы.

Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством.