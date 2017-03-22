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Профсоюзы предлагают благоустроить "Куропаты" 25 марта
22.03.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Профсоюзы решили благоустроить урочище "Куропаты" и призывают не делать его объектом политической борьбы, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
В субботу, 25 марта, Федерация профсоюзов Беларуси, молодежная профсоюзная организация и ветеранские организации, политические партии примут участие в мероприятии по возведению мемориала скорби и памяти в урочище. Организаторы призывают отбросить политические разногласия и поучаствовать в акции. После планируется собрать средства на установку памятного знака в урочище "Куропаты".
Активисты нескольких общественных объединений
Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством.
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Благоустроить урочище призывают в субботу всех неравнодушных, после субботника планируется сбор средств на установку памятного знака в "Куропатах".
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