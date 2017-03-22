МИНСК, 22 мар — Sputnik. Оружие и запрещенную литературу, которую изъяли у представителей "Белого легиона", продемонстрировали в эфире телеканала ОНТ, показавшего в эфире оперативную съемку задержания участников организации спецслужбами.

В квартире задержанных обнаружили картину неизвестного художника. На ней изображены скрывающие лица люди в касках и камуфляжной форме.

"В вещах обнаружили бронежилет, флаг анархистов и три карабина", — рассказали оперативники. Кроме того, были обнаружены привезенные из Украины листовки, в том числе памятка для организаторов и участников военизированных формирований. Задержанные заявили, что их цель — совершенствование полученных в армии навыков и физической формы.

Информация о задержаниях людей, имевших в прошлом опыт участия в военно-патриотическом движении, стала появляться еще накануне вечером. В Минске были задержаны Мирослав Лозовский , в прошлом член незарегистрированной в Беларуси организации "Белый легион", а ныне книгоиздатель, и распространитель книг Алесь Евдахо. По дороге в отпуск был остановлен и задержан минчанин Андрей Дударев.