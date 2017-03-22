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Три карабина и запрещенная литература: что изъяли у "Белого легиона"

22.03.2017 21:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Оружие и запрещенную литературу, которую изъяли у представителей "Белого легиона", продемонстрировали в эфире телеканала ОНТ, показавшего в эфире оперативную съемку задержания участников организации спецслужбами.

Три карабина и запрещенная литература: что изъяли у "Белого легиона"
© flickr.com/ Jordan Gillespie
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В квартире задержанных обнаружили картину неизвестного художника. На ней изображены скрывающие лица люди в касках и камуфляжной форме.

"В вещах обнаружили бронежилет, флаг анархистов и три карабина", — рассказали оперативники. Кроме того, были обнаружены привезенные из Украины листовки, в том числе памятка для организаторов и участников военизированных формирований. Задержанные заявили, что их цель — совершенствование полученных в армии навыков и физической формы.

Информация о задержаниях людей, имевших в прошлом опыт участия в военно-патриотическом движении, стала появляться еще накануне вечером. В Минске были задержаны Мирослав Лозовский, в прошлом член незарегистрированной в Беларуси организации "Белый легион", а ныне книгоиздатель, и распространитель книг Алесь Евдахо. По дороге в отпуск был остановлен и задержан минчанин Андрей Дударев.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецслужбы раскрыли детали задержаний активистов незарегистрированной в республике организации.

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