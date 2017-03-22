МИНСК, 22 мар — Sputnik. Информация о задержаниях людей, имевших в прошлом опыт участия в военно-патриотическом движении, стала появляться еще во вторник вечером. В Минске были задержаны Мирослав Лозовский, в прошлом член незарегистрированной в Беларуси организации "Белый легион", а ныне книгоиздатель, и распространитель книг Алесь Евдахо. По дороге в отпуск был остановлен и задержан минчанин Андрей Дударев.

В течение всей среды список задержанных обновлялся за счет членов Военно-спортивного клуба "Патриот", который действовал при Центре творчества детей и молодежи Бобруйска в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.



© AFP/ Игорь Головнев СБ Украины направила в Минск запрос о лагерях боевиков

Наблюдатели и правозащитники связали все эти задержания с заявлениями Александра Лукашенко о лагерях боевиков, которые обнаружены на территории Беларуси.

"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)", — сказал президент в Могилеве во время общения с трудовыми коллективами предприятий компании "Кроноспан".

Кого задержали

По неофициальным данным, задержано более 10 человек. Список опубликовала и обновляет на своей странице в Facebook оппозиционная активистка Наста Дашкевич.

Среди задержанных, по ее данным, много представителей силовых ведомств. В частности, минчанин Андрей Дундуков — действующий спасатель республиканского отряда специального назначения; Вячеслав Дукшт — спецназовец, Илья Грек — пограничник.

В Госпогранкомитете пока воздержались от комментариев по поводу озвученной фамилии.

Родственники сразу нескольких задержанных рассказывали СМИ, что причиной ночных обысков стала часть 3 статьи 293, их родных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Между тем в правоохранительных органах задержания пока не комментируют.

Задержание Дашкевича

Сегодня же Наста Дашкевич написала, что задержан ее муж, лидер незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрий. По ее словам, он вместе со своим коллегой устанавливал кухню писателю Владимиру Орлову, молодые люди решили заказать пиццу, однако вместо курьера к ним приехали сотрудники милиции.

Что известно о клубе "Патриот"

Среди задержанных, по данным оппозиционных активистов, есть и сын руководителя клуба патриот Николая Михалькова Ян.



© Sputnik / Виктор Толочко Пятая колонна и лагерь боевиков: оппозиция сообщает о новых задержаниях

В беседе с корреспондентом Sputnik Николай Михальков отметил, что сын звонил ему в воскресенье, ничто не предвещало беды.

"Он сказал, что на службе. А сегодня среда, утро. И такие новости. Я просто не понимаю, что происходит", — отметил Николай.

Между тем в Бобруйске о самом клубе и его руководителе отзываются исключительно положительно.

Директор Центра творчества детей и молодежи Бобруйска Светлана Купрейчик в интервью Sputnik охарактеризовала Николая Михалькова как хорошего специалиста.

"У него много благодарственных писем. Николай Михальков занимается волонтерской деятельностью: оказывает помощь одиноко проживающим пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны", — рассказала Купрейчик.

Она напомнила, что клуб "Патриот" существует 14 лет. Его основная цель — патриотическое воспитание молодежи. Среди воспитанников есть не только парни, но и девушки. Активисты клуба принимают активное участие в городских спортивно-массовых мероприятиях.

Сам Михальков в интервью Sputnik признался, что не понимает, что происходит . А также выразил сомнение в том, что его бывшие воспитанники были замешаны в противоправной деятельности. По его словам, все они зарекомендовали себя на занятиях как хорошие парни.

"Воспитывать нормальных мужчин — это уже преступление? В своей стране я революцию не собирался делать и не собираюсь. Разводить пожар в своем доме не собираюсь. Как военный человек отвечаю: родину люблю, готов ее защищать", — подчеркнул он.

Искали площадку

Неделю назад в Бобруйский лесхоз обращались представители какого-то клуба в поисках площадки для проведения мероприятия, рассказал Sputnik главный лесничий лесхоза Вадим Станько. При этом он подчеркнул, что названия клуба он не запомнил. Запомнил лишь, что клуб имел историко-патриотическую направленность.

"Им нужен был участок, где собираться и проводить свои мероприятия: наряжаться в свои костюмы, кольчуги, драться на мечах", — сказал Станько.

Главный лесничий особо отметил, что в его ведомство с подобными просьбами горожане и организации обращаются довольно часто — как минимум раз в месяц.