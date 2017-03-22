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"Пропал даже кот". В квартире у Дашкевичей прошел обыск

23.03.2017 02:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В квартире задержанного лидера незарегистрированной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича прошел обыск. Об этом TUT.BY рассказала его жена Наста Дашкевич.


Наста с журналистами у разбитой машины мужа. Фото: TUT.BY

Обыск был проведен когда ее с двумя детьми не было дома. Как предполагает Наста, дверь открыли ключами Дмитрия.

— Відавочнага вэрхалу няма, кнігі падаставалі, дакументы, бачна, што адкрыты дзверы, у кожным пакоі па стуле, грошаў няма. Грошы для масавых беспарадкаў неістотныя, а для мяне — вельмі цяпер патрэбныя. «Рэзервовыя» і «Адпачынак» — два канверты, — уточняет Наста.

Говорит, что на видном месте лежит камуфляж Дмитрия.

— Змітроўскі камуфляж дасталі, відаць, сфоткалі. Я ж не ведаю, што прыносілі і фоткалі ў кватэры.

Смеется, что пропал даже кот и говорит, что хорошо, что не вломились в дом с обыском ночью, а то напугали бы детей.

Дмитрий Дашкевич, Артем Левченко и Сергей Пальчевский были задержаны днем 22 марта. Причина задержания неизвестна. По предварительной информации Дашкевич находится в СИЗО КГБ, Артем Левченко в СИЗО на Володарского, по Пальчевскому информации пока нет.

 
 
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В квартире задержанного лидера незарегистрированной организации "Молодой фронт" Дмитрия Дашкевича прошел обыск.

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