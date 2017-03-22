Начитанный и образованный, интересующийся военной историей, — так характеризуют Виктора Данилова те, кто с ним близко знаком. Сюжет об обыске в квартире у бывшего участника «Белого легиона», 22 марта, напомним, показал телеканал «Беларусь 1».





«Я был шокирован этим видео», — рассказал «Радыё Свабода» журналист Белорусской редакции Польского радио Александр Попко.

По его словам, с Даниловым он познакомился во время службы в резерве в 72-м объединенном учебном центре в Печах. «Витя был заместителем командира одного из взводов. Он был лучшим заместителем во всей роте. Отличный, идеальный солдат, которого слушались все подчиненные, он пользовался уважением и авторитетом», — отметил Попко.

Александр Попко также характеризует Данилова как человека «очень образованного, начитанного, интересующегося военной историей».

Сюжет белорусского телевидения журналист называет «примером манипуляции и пропаганды». И приводит пример: патроны, показанные в сюжете являются учебными и не могут стрелять.

«Никаким нацистом он не является, это я ответственно заявляю», — убежден Попко.

Глава ЗБС «Бацькаўшчына» Нина Шидловская называет Данилова отличным организатором и преданным делу человеком.

«Віктар — спалучэнне моцы, розуму і выкшталцонасці. Паверыць у тое, што ў яго было ўсё тое, што паказалі па БТ, немагчыма. Ён заўжды быў прыхільнікам негвалтоўнага вырашэння канфліктных сітуацыяў. Мне абсалютна не зразумела, чаму менавіта пра яго БТ зняло такі сюжэт», — отмечает глава ЗБС «Бацькаўшчына» Нина Шидловская.

По ее словам, логичней было увидеть что-то подобное про Лозовского , который был одним из руководителей структуры, а Данилов вступил в организацию накануне ее закрытия.

В репортаже , который вышел на телеканале «Беларусь 1» в вечернем выпуске новостей, были продемонстрированы кадры проведения обыска в квартире Виктора Данилова. Дома у него обнаружили дымовые шашки, гранаты, запалы, дробовики, карабины, автомат Калашникова. Как было заявлено, весь этот арсенал мог быть использован на акции 25 марта.

В эфире также прозвучало, что «Белый легион» является профашистской экстремистской организацией, которая не прекратила свое существование.