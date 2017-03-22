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Знакомые и соратники показанного в репортаже БТ Виктора Данилова: Никакой он не нацист
23.03.2017 01:59 — Новости Общества | Tut.by
Начитанный и образованный, интересующийся военной историей, — так характеризуют Виктора Данилова те, кто с ним близко знаком. Сюжет об обыске в квартире у бывшего участника «Белого легиона», 22 марта, напомним, показал телеканал «Беларусь 1».
«Я был шокирован этим видео», —
По его словам, с Даниловым он познакомился во время службы в резерве в 72-м объединенном учебном центре в Печах. «Витя был заместителем командира одного из взводов. Он был лучшим заместителем во всей роте. Отличный, идеальный солдат, которого слушались все подчиненные, он пользовался уважением и авторитетом», — отметил Попко.
Александр Попко также характеризует Данилова как человека «очень образованного, начитанного, интересующегося военной историей».
Сюжет белорусского телевидения журналист называет «примером манипуляции и пропаганды». И приводит пример: патроны, показанные в сюжете являются учебными и не могут стрелять.
«Никаким нацистом он не является, это я ответственно заявляю», — убежден Попко.
Глава ЗБС «Бацькаўшчына» Нина Шидловская называет Данилова отличным организатором и преданным делу человеком.
«Віктар — спалучэнне моцы, розуму і выкшталцонасці. Паверыць у тое, што ў яго было ўсё тое, што паказалі па БТ, немагчыма. Ён заўжды быў прыхільнікам негвалтоўнага вырашэння канфліктных сітуацыяў. Мне абсалютна не зразумела, чаму менавіта пра яго БТ зняло такі сюжэт», — отмечает глава ЗБС «Бацькаўшчына» Нина Шидловская.
По ее словам, логичней было увидеть что-то подобное про
В эфире также прозвучало, что «Белый легион» является профашистской экстремистской организацией, которая не прекратила свое существование.
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Начитанный и образованный, интересующийся военной историей, - так характеризуют Виктора Данилова те, кто с ним близко знаком.
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