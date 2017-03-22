Доброе утро!

Мы — это то, что нас окружает. Вот пожилая женщина из Брюсселя, собравшая в своем доме 20 тысяч игрушек , наверняка очень позитивная личность! Ну, а как еще: просыпаешься каждое утро — а вокруг столько милоты! Улыбнитесь — и хорошего всем дня.





ВАЖНОЕ

Всю среду из разных уголков страны поступала информация о задержаниях: вечером 21 марта и ночью сотрудниками органов были задержаны несколько выходцев из патриотического клуба Бобруйска — всего одиннадцать человек. Мы поговорили с отцом одного из задержанных и руководителем клуба «Патриот» Николаем Михальковым — он, по собственному признанию, не понимает, что происходит . В списке задержанных прошлой ночью в Минске — Андрей Дундуков, бывший активист « Белого легиона », сейчас спасатель республиканского отряда специального назначения в звании прапорщика; еще один выходец из «Белого легиона» Мирослав Лазовский; а также книгораспространитель Алесь Евдахо — и вот что нам о них известно . Позже БТ сообщило , что у мужчин нашли целый арсенал оружия. А вечером в среду сотрудники милиции в штатском задержали Дмитрия Дашкевича , а также активистов Сергея Пальчевского и Артема Левченко.

Стало известно, что в Беларуси в 2018 году могут начать вводить страховки от безработицы. Вот здесь разбираемся, как это будет работать и как до страховки дожить.

Глава правительства анонсировал новые формы господдержки строительства жилья: на льготные кредиты выделят еще 50 миллионов рублей, которые получат нуждающиеся очередники. Дома, на которые выделены деньги, будут строиться во всех областях и Минске.

Помните, в феврале мы купили у Иран а 80 тыс. тонн сырой нефти? Она уже в одесском порту! На этой неделе введем в эксплуатацию участок «Мозырь — Броды» нефтепровода «Дружба», который в течение последних трех лет находился в режиме удержания в безопасном состоянии, и получим свое «черное золото» .

СБУ все-таки запретила въезд в Украину представительнице России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой. Решение, говорят, принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины: в 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму, а на полуостров въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство. Но нет худа без добра: сразу же представлять Россию на «Евровидении» вызвался … Робби Уильямс!

ПОПУЛЯРНОЕ

Четыре года назад банкир без специального образования открыла кафе-кондитерскую в спальном районе Минска . Там, где принято считать, бизнес лучше не начинать. Но посетители пришли: кафе в Брилевичах не пустует ни рано утром, ни вечером. Ведь там та-а-акие десерты и багеты! Правда, наши пользователи в комментариях негодуют , что недешево.





Очень сложная история. Почти три года назад Юлии сделали кесарево в Минском областном роддоме. После операции женщина лежала в реанимации. Там же была и Ирина, пациентка с гепатитом С. Уже после выписки Юлия почувствовала себя плохо, а позже ей поставили тот же диагноз, что был у соседки по палате. Теперь она доказывает, что заразилась гепатитом в роддоме , но главврач не согласен. Женщина требует от роддома возместить около 9 тысяч рублей, потраченные на лечение и адвокатов, а причиненный моральный вред оценивает в 100 тысяч рублей. Гражданский иск сейчас рассматривают в суде.

Сами узаконили — сами и отбирают? Молодая семья из Могилева пытается вернуть права на сельский дом и участок, которые ранее получили в наследство. Во время оформления документов выяснилось, что чиновники, которые сами заверяли все бумаги, выдавали разрешения, признавая тем самым законность всех совершенных ранее процедур, теперь хотят вернуть землю в собственность государства. Все потому, что агентство по госрегистрации и земельному кадастру считает, что дом и участок — не те. А что на самом деле?

На подиумах и на обложках журналов все чаще можно встретить то, что еще с десяток лет назад — «ну ни в какие ворота», а сейчас — за милую душу. Татуированный вдоль и поперёк Зомби Бой, «пятнистая» из-за заболевания витилиго Шантель Браун-Янг, не оставляющие никого равнодушным формы Ким Кардашьян, альбиносы, андрогины, «пышки» и лилипуты — мир моделей становится все необычнее и разнообразнее. Наши LADY.TUT.BY поговорили с нестандартными белорусскими моделями о том, как на них реагируют консервативные белорусы.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Давайте не пройдем мимо. Минчанка с ДЦП ищет мужчину, который травмировал ей ногу в субботу в 35-м троллейбусе: «В 14.05 на остановке Народная в салон зашел мужчина лет 40−45. Мне показалось, что он был пьян. Он сел напротив и стал возмущаться, что ему мешает моя трость. Схватил ее и бросил в меня, так что палочка влетела мне в лоб… Как только я попыталась встать, он зажал мою ногу: она вывернулась в другую сторону. Я заорала от дикой боли». Врачи потом установили: у девушки растяжение и, возможно, разрыв связок. Она обратилась в милицию.

Вчера был День таксиста, и AUTO.TUT.BY встретился с представителями таксистской династии. Обсудили честные заработки в такси , чаевые, отсутствие порядка в этой сфере… Не смогли не вспомнить и #Сашу63рубля .

А еще ребята потестили BMW 5-й серии с олимпийским чемпионом Владиславом Гончаровым. С нами он оценил функции вроде управления мультимедийной системой жестами или голосом и признался, что есть вещи, без которых он не купит машину: «Если отвлечешься, машина подстрахует. Бывает, что со сборов едешь вечером, уставший, с соревнований, начнешь клевать носом, машина заметит и скажет: «Парень, отдохни».





А вот парень из Бреста в гараже самостоятельно строит совсем другую технику — бронированную машину десанта (БМД-4). «Башню уже сварили, получилось почти как в оригинале. Сейчас колдуем над вооружением, будет как в настоящей — пушка и пулемет. Главный калибр будет стрелять меловыми снарядами TAG». С какими трудностями он столкнулся и какой бюджет на это необходим , узнал наш 42.TUT.BY. А все ради страйкбола…

Недавно президент заявил , что скоро в учебниках истории будет отражен новый подход к становлению белорусской государственности. В ответ российское издание «Взгляд» в материале «Белоруссия обнаружила свою тысячелетнюю государственность» назвало новый подход «неисторичным». А мы спросили у одного из авторов концепции, о которой говорил Лукашенко, что позволяет считать, что белорусское государство старше 26 лет .

Все новости среды, 22 марта

А напоследок вот вам видео , которое заставит весь день гордиться красотой родной Беларуси. Камера TUT.BY запечатлела разлив Немана у Столбцов — впечатляйтесь!

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