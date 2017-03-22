28 многоквартирных домов агрогородка Веремейки Чериковского района подключат к горячему водоснабжению от новой котельной. В населенном пункте продолжается ее строительство. Здесь же по проекту модернизируют схему теплоснабжения.



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Для новой котельной уже доставили один газовый котел, в апреле планируется доставить два котла, которые будут работать на древесной щепе. А вот действующая котельная работает исключительно на импортируемом топливе, на газу, сказал главный инженер «Чериковского жилкоммунхоза» Дмитрий Антонов.

Новое оборудование установят в строящейся котельной. Уже готов каркас этого здания. Строительные работы продолжаются.

Также согласно проекту в Веремейках усовершенствуют тепловые сети, вместо старых труб на участке 4,6 километра проведут современную ПИ-трубу. По предварительным подсчетам, это позволит сократить потери тепла до 10%.

Жители агрогородка Веремейки Чериковского района получат первое тепло от новой котельной уже в следующем отопительном сезоне.