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В воскресенье во всех гродненских поликлиниках будут консультировать терапевты

23.03.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье, 26 марта, каждый посетитель гродненских поликлиник сможет измерить свое артериальное давление и оперативно получить профессиональную консультацию врача-терапевта. Акция «Знай свое артериальное давление» пройдет во всех поликлиниках Гродно и во всех районных поликлиниках с 10 до 14 часов, сообщает «Гродненская правда».


Фото: lputsagi.ru, носит иллюстративный характер

Врачи дадут пациентам рекомендации о том, как поддерживать артериальное давление на безопасном для здоровья уровне, при необходимости назначат медицинские препараты, направят на консультации к специалистам.

— В рабочие дни не каждый человек дойдет до поликлиники, а тем более, если здоровье вроде бы и не беспокоит. А вот в воскресенье для таких профилактических обследований время, думаю, найдется. На первом этаже мы организуем два пункта по измерению давления. Если посетителей будет больше, то добавим еще один пункт, — рассказала «ГП» главный врач четвертой гродненской поликлиники Светлана Лазута. — Здесь же будет дежурить врач, который при необходимости выпишет направление на дальнейшее обследование и даст рекомендации, как держать свое АД в норме. Думаю, всем, кто придет в этот день на прием, будет не лишним послушать советы по здоровому образу жизни и особенно по профилактике артериальной гипертензии.

Акцент на артериальное давление в День здоровья сделан не случайно. Артериальная гипертензия сегодня довольно распространена, но не все знают о присутствии у них болезни, и далеко не все лечатся или наблюдаются у врача. Между тем болезнь коварна именно тем, что на первых порах особо не дает о себе знать, не проявляется клинически. Повышенного давления человек может не замечать годами, не ощущать никаких тревожных симптомов. Но потом недуг внезапно проявляется, в том числе коварными инфарктами и инсультами.

 
Теги: Гродно
 
 
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