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ЕВС о запрете въезда Самойловой в Украину: мы разочарованы
23.03.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз глубоко разочарован решением Украины запретить въезд в страну представительнице России на международном песенном конкурсе "Евровидении" Юлии Самойловой, сообщили в пресс-службе ЕВС (EBU).
© Sputnik Алексей Филиппов
Служба безопасности Украины решила запретить въезд на Украину Самойловой из-за того, что в 2015 году она выступала на концерте в Крыму.
"Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, которое, как мы считаем, идет вразрез как с духом конкурса, так и понятием общедоступности, которое лежит в основе его ценностей", – сообщили в вещательном союзе.
Организаторы "Евровидения" подчеркнули: диалог с украинскими властями для допуска всех артистов на конкурс будет продолжен.
Как стало известно в среду, СБУ собирается проверить также армянскую представительницу "Евровидения-2017" Арцвик Арутюнян — украинская сторона заявляет, что она тоже могла посещать Крым, тем самым нарушив законодательство страны.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая текущего года.
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Европейский вещательный союз продолжит диалог с властями Украины по вопросу доступа всех артистов к конкурсу.
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