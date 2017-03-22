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ЕВС о запрете въезда Самойловой в Украину: мы разочарованы

23.03.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз глубоко разочарован решением Украины запретить въезд в страну представительнице России на международном песенном конкурсе "Евровидении" Юлии Самойловой, сообщили в пресс-службе ЕВС (EBU).

ЕВС о запрете въезда Самойловой в Украину: мы разочарованы
© Sputnik Алексей Филиппов
Участнице "Евровидения" Самойловой запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины решила запретить въезд на Украину Самойловой из-за того, что в 2015 году она выступала на концерте в Крыму.

"Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, которое, как мы считаем, идет вразрез как с духом конкурса, так и понятием общедоступности, которое лежит в основе его ценностей", – сообщили в вещательном союзе.

Организаторы "Евровидения" подчеркнули: диалог с украинскими властями для допуска всех артистов на конкурс будет продолжен.

Как стало известно в среду, СБУ собирается проверить также армянскую представительницу "Евровидения-2017" Арцвик Арутюнян — украинская сторона заявляет, что она тоже могла посещать Крым, тем самым нарушив законодательство страны.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский вещательный союз продолжит диалог с властями Украины по вопросу доступа всех артистов к конкурсу.

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