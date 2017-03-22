МИНСК, 23 мар – Sputnik. Настоятель прихода Пресвятой Троицы в Гервятах ксендз Леонид Нестюк госпитализирован, состояние священника медики оценивают как тяжелое, сообщил сайт " Католiк Гомель " со ссылкой на деканат РКЦ в Ивье.

По информации деканата, в больницу священнослужитель попал 21 марта.

"Состояние священника очень тяжелое", – говорится в сообщении.

Ксендз Леонид Нестюк известен не только в Беларуси, но и за ее пределами. В гервятском приходе он служит более 20 лет.

Костел в деревне Гервяты часто называют "белорусским Нотр-Дамом". Неоготический храм был заложен в 1526 году и является одним из трех самых высоких церковных сооружений республики. Троицкий костел – это одна из достопримечательностей Беларуси, которая включена в большинство туристических программ и маршрутов Гродненской области.