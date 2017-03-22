МИНСК, 23 мар – Sputnik. Беларусь решительно осуждает террористический акт, совершенный 22 марта в Лондоне, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.



© REUTERS Stefan Wermuth Теракт в Лондоне: посольство Беларуси поддерживает контакт с полицией

Террористический акт произошел в Лондоне в 14:40 по местному времени (17:40 по минскому): на Вестминстерском мосту автомобиль съехал на тротуар, сбил несколько пешеходов, затем доехал до здания парламента страны. Там злоумышленника остановили полицейские. Террорист нанес удар ножом одному из правоохранителей, который впоследствии умер.

"Беларусь бескомпромиссно выступает против всех форм терроризма, экстремизма и религиозного радикализма и последовательно поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с любыми их проявлениями", – говорится в заявлении МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта.

Как ранее сообщал Sputnik, по последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 40.

Посольство Беларуси в Великобритании поддерживает контакт с подразделением полиции Британии, отвечающим за охрану парламента и дипломатических представительств, ранее отмечали в МИД. Однако в ведомстве по состоянию на утро четверга не располагали данными о том, пострадали ли во время террористического акта граждане Беларуси.

Ранее МИД Беларуси рекомендовал гражданам республики, которые находятся в эти дни в Лондоне, следовать указаниям представителей британских властей, а также воздержаться от посещения места теракта.