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#меняневзяли: куда не попали белорусы?
23.03.2017 10:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Белорусы присоединились к флешмобу #меняневзяли и активно делятся личными историями в социальных сетях.
Акцию #меняневзяли запустили в социальной сети Facebook в конце минувшей недели: известные деятели начали рассказывать, куда их не брали на работу. Позже к флешмобу присоединились и "простые" пользователи социальных сетей, среди которых — белорусы.
"Флешмоб? Ок. #меняневзяли в жены. А так везде берут", — рассказала минчанка Natasha Alekseeva.
© Sputnik/
Мнчанка сетует, что не взяли в жены
"Лет 7 назад #меняневзяли в itransition. Это было мое единственное в жизни собеседование. Очень хорошо, что вышло именно так", —
Как пишет минчанин Maxim Shapelevich, его лет 15 назад не взяли на работу в секс-шоп.
"Однажды, будучи в прекрасном настроении, я наткнулся на рекламу секс-шопа в каком-то печатном издании. Просто безобидная реклама: эротическое бельишко, игрушки и прочие приблуды. Максимум что я мог предложить это доставку. Я представил, как барышни и гусары будут краснеть, получая из рук мальчугана с крестьянским лицом всякие порочные девайсы", —
Максима обещали пригласить на работу, если уйдет действовавший на тот момент курьер, однако в итоге ему так из интим-магазина и не позвонили. Сейчас, судя по странице в Facebook, он работает адвокатом.
"#МеняНеВзяли работать в один кулинарный журнал менеджером, так я стала кулинарным журналистом. Прошло полгода — и я писала для того журнала, а четыре года спустя — я стала вести кулинарную программу на телевидении", — присоединилась к акции телеведущая Марина Кондратьева.
© Sputnik/
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Светская львица и диетолог Ирина Кабасакал призналась, что ее везде брали — и в "Скорую помощь", и руководить ее же предприятием.
© Фото: из личного архива И. Кабасакал
Врач-диетолог Ирина Кабасакал
"На все остальные "подработки" меня брали с руками и ногами, но раз я пишу этот пост, значит, у меня есть проблемка! И заключается она в том, что я до сих пор не издала свою кулинарную книгу. Ее брали во все издательства, в которые я обращалась, но на условиях гонорара и никаких авторских прав и процент с продаж. Т.е. В 100 раз меньше моих затрат и это только финансовых", —
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