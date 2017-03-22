МИНСК, 23 мар — Sputnik. Белорусы присоединились к флешмобу #меняневзяли и активно делятся личными историями в социальных сетях.

Акцию #меняневзяли запустили в социальной сети Facebook в конце минувшей недели: известные деятели начали рассказывать, куда их не брали на работу. Позже к флешмобу присоединились и "простые" пользователи социальных сетей, среди которых — белорусы.

"Флешмоб? Ок. #меняневзяли в жены. А так везде берут", — рассказала минчанка Natasha Alekseeva.



© Sputnik/ Мнчанка сетует, что не взяли в жены

"Лет 7 назад #меняневзяли в itransition. Это было мое единственное в жизни собеседование. Очень хорошо, что вышло именно так", — написал директор Главного информационно-аналитического центра Минобразования Павел Лис.

Как пишет минчанин Maxim Shapelevich, его лет 15 назад не взяли на работу в секс-шоп.

"Однажды, будучи в прекрасном настроении, я наткнулся на рекламу секс-шопа в каком-то печатном издании. Просто безобидная реклама: эротическое бельишко, игрушки и прочие приблуды. Максимум что я мог предложить это доставку. Я представил, как барышни и гусары будут краснеть, получая из рук мальчугана с крестьянским лицом всякие порочные девайсы", — написал он.

Максима обещали пригласить на работу, если уйдет действовавший на тот момент курьер, однако в итоге ему так из интим-магазина и не позвонили. Сейчас, судя по странице в Facebook, он работает адвокатом.

"#МеняНеВзяли работать в один кулинарный журнал менеджером, так я стала кулинарным журналистом. Прошло полгода — и я писала для того журнала, а четыре года спустя — я стала вести кулинарную программу на телевидении", — присоединилась к акции телеведущая Марина Кондратьева.



© Sputnik/ Когда перед тобой закрывается одна дверь, значит, где-то открылась другая - надо только ее найти

Светская львица и диетолог Ирина Кабасакал призналась, что ее везде брали — и в "Скорую помощь", и руководить ее же предприятием.



© Фото: из личного архива И. Кабасакал Врач-диетолог Ирина Кабасакал

"На все остальные "подработки" меня брали с руками и ногами, но раз я пишу этот пост, значит, у меня есть проблемка! И заключается она в том, что я до сих пор не издала свою кулинарную книгу. Ее брали во все издательства, в которые я обращалась, но на условиях гонорара и никаких авторских прав и процент с продаж. Т.е. В 100 раз меньше моих затрат и это только финансовых", — поделилась Кабасакал.

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