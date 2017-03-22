В доме у 22-летней жительницы Мозыря милиция нашла литературу и символику анархистского толка, а также бронежилет, два пистолета и другие предметы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





Обыск проводили в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве по ч.2 ст. 339, санкция статьи - до 6 лет лишения свободы. В поле зрения правоохранителей 22-летняя девушка попала после случая в Жлобине: в апреле 2016-го неизвестные забросали билборды социальной рекламы лампочками с краской внутри.

Милиция изъяла у девушки черно-красный флаг анархистов, бандану, три маски с прорезями для глаз, громкоговоритель и 20 брошюр, пропагандирующих анархизм.

«Электрошокер, два газовых баллончика, бронежилет, тренировочный резиновый нож и два пистолета — такой набор обнаружили сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК», — сообщает МВД.





Отвечать на вопросы о происхождении этих вещей девушка отказалась.

«По информации оперативников, она является активной участницей анархистского движения», — рассказала пресс-служба ведомства.

Оружие отправлено на экспертизу, исследуется содержание печатной продукции.