На что белорусы тратят свое свободное время, как часто переезжают и бывают ли за границей? TUT.BY посмотрел социологическое исследование , которое подготовил Центр европейской трансформации.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Исследование подготовили на основе социологического опроса, который проводили в августе 2016 года.

Белорусов просили оценить, хватает ли им свободного времени. Больше половины опрошенных (56,3%) отметили, что в основном их время занято работой и другими необходимыми делами, но есть и немного свободного времени. 19% отвечали, что свободного времени у них вообще нет, и почти столько же людей сказали, что им хватает времени и на отдых, и на самореализацию. Еще 5,8% опрошенных считают, что свободного времени так много, что даже непонятно, чем его занять.

Какие способы провести свободное время самые популярные? У белорусов это общение с семьей, с друзьями, отдых, а также работа на приусадебном участке. А вот на долю волонтерства и общественной деятельности приходится меньше процента ответов.





— Только пятая часть белорусов, по самооценке, обладает необходимым для отдыха и самореализации количеством свободного времени, — резюмируют исследователи. — Но даже то свободное время, которое есть, большинство тратит на занятия, далекие от саморазвития и участия в общественно-политических процессах. Чаще всего свободное время проводят в семейном и дружеском кругу, отдыхая и работая на приусадебном участке

Вообще «дачный участок и огород» лидируют в ответах среди всех мест, предложенных исследователями. Дача как место, где проводят свободное время, значительно опережает и религиозные учреждения, и кафе, бары, кинотеатры и концерты.





— Клубы, общественные и партийные собрания, публичные лекции и мероприятия белорусы посещают значительно реже, чем цирк и зоопарк, — отмечается в исследовании.

Ответы рассматривали и в зависимости от возраста опрошенных. Выяснилось, что люди старше 55 лет тратят меньше времени на отдых и общение с друзьями, чем те, кто младше. В свободное время они в основном общаются с семьей или работают на приусадебном участке. Редко люди старшего возраста занимаются спортом, получают дополнительное образование, тратят время на компьютерные игры и общение в интернете.





Ожидаемо больше других тратят время на общение с друзьями и в интернете молодые люди от 16 до 24 лет.

Выяснялось и то, насколько белорусы легки на подъем.

— Только каждый десятый белорус (10,1%) на протяжении жизни три и более раз менял место жительства, 15,3% — профессию, почти треть (33,5%) — место работы, — рассказывают исследователи.

Из каждой сотни опрошенных 44 человека отвечали, что ни разу не меняли место жительства, 27 человек — что ни разу не меняли место работы, 44 человека — что ни разу не меняли профессию.











А как часто белорусы хотя бы ненадолго покидают страну?

Большинство опрошенных (59,4%) отвечали, что за последние три года ни разу не уезжали из Беларуси.





Те, кто выезжал, рассказывают, что выбирались за границу в отпуск или в туристическую поездку (самый популярный ответ, 24,7%), за покупками (10,7%) или в гости к родственникам и друзьям (10,5%). Гораздо реже белорусы ездят в другие страны по работе и учебе.

Спрашивали и о будущем: 5% опрошенных планируют в ближайшие пять лет получить образование в другой стране, 11,5% — найти временную или постоянную работу, 7,6% — получить гражданство другой страны или уехать туда на постоянное место жительства.

Причем именно молодые люди и чаще ездят за границу, и чаще хотят уехать из страны навсегда, добавляют авторы исследования.



