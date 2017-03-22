БОБРУЙСК, 23 мар – Sputnik, Юлия Балакирева. Руководитель клуба "Патриот" Николай Михальков, сын которого Ян и бывшие воспитанники были задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков, заявил, что будет нанимать адвокатов и бороться за молодых людей.



© Фото: Сергей Балай, БелаПАН Правозащитники опубликовали список 17 задержанных "боевиков"

Информация о задержании ряда молодых людей, которые ранее участвовали в деятельности клуба, появилась накануне. Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси была выявлена база по подготовке боевиков , которые готовили вооруженные провокации в республике. Как сообщил белорусский правозащитный центр "Весна" (не зарегистрирован в стране) в списке задержанные по состоянию на утро четверга 23 марта – 17 человек .

"Пока не предъявлены обвинения, меня, наверное, даже не пустят к нему. Я никак не могу с ним созвониться: телефон не отвечает. Из того, что я знаю и понимаю, как только будут предъявлены обвинения, об этом должны будут сообщить. Тогда уже надо будет как-то действовать. Конечно, будем нанимать адвокатов. Будем бороться, потому что это неправильно", – сказал Михальков в интервью Sputnik.

По его словам, список бывших воспитанников "Патриота", которые задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков, увеличился. Но уточнять эту информацию Михальков стал.

Он также подчеркнул, что не верит в то, что его воспитанники участвовали в противоправной деятельности.

"Я просил ребят не лезть в политику вообще. Я им всегда говорил: не лезьте туда, где вы ничего не понимаете. Следуйте букве закона и своему уставу. Вы будущие военные и офицеры, устав – это ваш закон. За рамки устава и закона они никогда не выходили. Понятие чести и долга перед своей страной для них было всегда превыше всего. Для меня дико все то, что происходит", — отметил Михальков.

Руководитель "Патриота" рассказал, что продолжает работать в Центре творчества детей и молодежи Бобруйска, но признался, что если его воспитанников осудят, уволится.

"Я осознаю ответственность перед детьми и их родителями, и поэтому для меня все это дико. Я понимаю, что не смогу работать, если что-то произойдет с ребятами. Какое я имею моральное право после этого работать? Но я действительно не учил их ничему плохому. Мой сын так же занимался со всеми. Я же не дурак, чтобы в своей стране разводить пожар. И тем более желать зла своему ребенку", – сказал он.

Как отметил Михальков, в последний раз общался с сыном Яном 19 марта, а о его задержании узнал от правоохранителей: ему позвонили в среду утром.

По словам собеседника Sputnik, Яну 23 года, до задержания он служил офицером в одной из войсковых частей Гомельской области, женат, но детей не имеет.

Комментировать ситуацию большинство воспитанников "Патриота" отказались. Бобуйчанин Богдан, который тренировался с молодыми людьми в клубе в 2012 году, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что ничего плохого о них сказать не может.

Комментировать ситуацию в УВД и РОВД Бобруйска отказались.