34-летнего жителя Жлобина, обвиняют сразу в нескольких тяжких преступлениях. Среди них — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и хулиганство. Подробности многоэпизодного уголовного дела сообщила официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Так, предварительно установлено, что в период с 2008 по 2010 год обвиняемый совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении нескольких девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Мужчина входил в доверие к малолетним и предлагал их сфотографировать. После чего совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Происходящее фиксировал на фото и видео.

В период с июня по октябрь 2016 года обвиняемый проводил незаконные раскопки на территории Жлобинского района с целью поиска боеприпасов, взрывных устройств, составных частей огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны. Мужчина извлекал взрывчатые вещества из найденных авиабомб, мин и гранат. Корпусы боеприпасов выставлял для продажи на интернет-аукционах под видом изделий бытового назначения (вазы, кашпо и др.) и посредством почтовых отправлений пересылал покупателям.

У следствия есть основания полагать, что по уголовному делу установлены не все потерпевшие. В связи с этим, сотрудники следственного управления призывают граждан, располагающих информацией о фактах противоправных действий обвиняемого сообщить ее по телефонам: (8−0232) 70−44−25, (8−029) 687−98−70.