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Жизнь без барьеров: аэропорт Минска стал удобнее для инвалидов

23.03.2017 10:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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«МИР 24» продолжаем показывать сюжеты о том, как большие города стран Содружества приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Легко ли на инвалидной коляске добраться до аэропорта Минска и сесть в самолет, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Путешественника, видеоблогера и председателя Лидской ассоциации колясочников Александра Авдевича в аэропорту можно встретить часто. Мужчина путешествует много. Он говорит, что летать из воздушной гавани Беларуси после реконструкции стало удобней. Ее постарались превратить в безбарьерную зону от входа до посадки в самолет.

«Аэропорт обладает достаточными техническими средствами: креслами-каталками различного вида. Также хочется отметить, что в 2015 году услугами аэропорта воспользовались более 2 тысяч пассажиров таких, как Александр – наш герой. В 2016 году пассажиров-инвалидов уже более 5 тысяч. То есть пассажиропоток увеличился более чем в два с половиной раза», - указала пресс-секретарь РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.

Эти кадры сделала чемпионка Паралимпийских игр Людмила Волчек. Она часто летает на соревнования. К пассажирскому месту спортсменку привезли на специальном узком кресле, которое помещается между рядами.

Авдевич тоже рассказывает о приключениях своим подписчикам. В его блоге размещены десятки видео из разных аэропортов мира. Он самостоятельно проехал всю Европу.

«Чего боятся многие инвалиды-колясочники? Ездить одному. Если тебя довозит такси, начиная от аэропорта и заканчивая выходом в другом аэропорту. Грубо говоря, ты имеешь на весь этот промежуток помощников. Совершенно бесплатных, обученных, и этим надо пользоваться», - отметил председатель Лидской ассоциации инвалидов-колясочников.

В его мини-фильмах есть незнакомые помощники, сотрудники аэропортов и современные условия для людей с ограниченными возможностями. Одна из самых частых поездок - в Гамбург. Эту гавань он знает наизусть.

«Просто у меня девушка живет за границей, и чтобы поддерживать отношения, надо летать, надо стимулировать отношения», - пояснил Авдевич.

На своем примере Саша показывает: человек на инвалидной коляске может отправиться куда угодно. Тысячи километров не помеха, особенно когда путешествуешь по зову сердца.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 году воздушной гаванью воспользовались более 5 тысяч пассажиров-инвалидов.

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