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Жизнь без барьеров: аэропорт Минска стал удобнее для инвалидов
23.03.2017 10:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
«МИР 24» продолжаем показывать сюжеты о том, как большие города стран Содружества приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Легко ли на инвалидной коляске добраться до аэропорта Минска и сесть в самолет, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Путешественника, видеоблогера и председателя Лидской ассоциации колясочников Александра Авдевича в аэропорту можно встретить часто. Мужчина путешествует много. Он говорит, что летать из воздушной гавани Беларуси после реконструкции стало удобней. Ее постарались превратить в безбарьерную зону от входа до посадки в самолет.
«Аэропорт обладает достаточными техническими средствами: креслами-каталками различного вида. Также хочется отметить, что в 2015 году услугами аэропорта воспользовались более 2 тысяч пассажиров таких, как Александр – наш герой. В 2016 году пассажиров-инвалидов уже более 5 тысяч. То есть пассажиропоток увеличился более чем в два с половиной раза», - указала пресс-секретарь РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.
Эти кадры сделала чемпионка Паралимпийских игр
«Чего боятся многие инвалиды-колясочники? Ездить одному. Если тебя довозит такси, начиная от аэропорта и заканчивая выходом в другом аэропорту. Грубо говоря, ты имеешь на весь этот промежуток помощников. Совершенно бесплатных, обученных, и этим надо пользоваться», - отметил председатель Лидской ассоциации инвалидов-колясочников.
В его мини-фильмах есть незнакомые помощники, сотрудники аэропортов и современные условия для людей с ограниченными возможностями. Одна из самых частых поездок - в Гамбург. Эту гавань он знает наизусть.
«Просто у меня девушка живет за границей, и чтобы поддерживать отношения, надо летать, надо стимулировать отношения», - пояснил Авдевич.
На своем примере Саша показывает: человек на
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В 2016 году воздушной гаванью воспользовались более 5 тысяч пассажиров-инвалидов.
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