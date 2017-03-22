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В парке возле площади Свободы в Витебске демонтируют фонтан

23.03.2017 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В парке имени Фрунзе возле площади Свободы начали реконструкцию фонтана и прилегающей территории.


Фонтан в парке имени Фрунзе построили в 1978 году, его струя достигала высоты в несколько метров. Он второй по старшинству из действующих в городе фонтанов после комплекса на площади Победы у монумента «Три штыка».

Заместитель главного архитектора Витебска Леонид Богданов на встрече с горожанами в октябре 2016 года сообщил, что реконструкция затронет спуск к фонтану, сам парк имени Фрунзе изменится, а на площади Свободы ликвидируют автостоянку.


В ноябре 2016 года Витебское ГЖКХ объявило тендер на расчистку Витьбы и поддержание гидрологического режима и санитарного состояния реки ориентировочной стоимостью более 3 млн рублей. Работы финансируются из городского бюджета. Они подразумевают также устройство фонтана и приведение в порядок окружающей территории. Тендер выиграло предприятие «ПлиссаСтрой».

В начале марта это предприятие объявило торги по закупке оборудования, монтажу и наладке водоснабжения и систем автоматизации, гранитной облицовке для фонтана.

 
Теги: Витебск
 
 
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Заместитель главного архитектора Витебска Леонид Богданов на встрече с горожанами в октябре 2016 года сообщил, что реконструкция затронет спуск к фонтану, сам парк...

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