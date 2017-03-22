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"Ярмарки вакансий" пройдут в Могилеве и Бобруйске
23.03.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве и Бобруйске два дня будут помогать горожанам найти работу. Чиновники организуют «Ярмарки вакансий».
27 марта желающих трудоустроиться ждут во Дворце искусств Бобруйска с 11.00 до 15.00, сообщает
28 марта в Могилеве пройдет «Ярмарка вакансий» организаций торговли и общественного питания. С 11.00 до 15.00 всех желающих принять участие в мероприятии ждут в кинотеатре «Родина», сообщает
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27 и 28 марта управление по труду будет помогать горожанам искать работу.
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