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"Ярмарки вакансий" пройдут в Могилеве и Бобруйске

23.03.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве и Бобруйске два дня будут помогать горожанам найти работу. Чиновники организуют «Ярмарки вакансий».


Фото с сайта kapital.kz

27 марта желающих трудоустроиться ждут во Дворце искусств Бобруйска с 11.00 до 15.00, сообщает ИА «Могилевские ведомости». В «Ярмарке вакансий» примут участие более 20 предприятий и организаций города из разных сфер: промышленной, строительства, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и др. Кадровики проведут собеседования, расскажут о возможностях трудоустройства, условиях труда, оплаты, социальных гарантиях. На ярмарке расскажут о переподготовке по востребованным профессиям, возможностях открытия собственного дела, переселении в сельскую местность с предоставлением работы.

28 марта в Могилеве пройдет «Ярмарка вакансий» организаций торговли и общественного питания. С 11.00 до 15.00 всех желающих принять участие в мероприятии ждут в кинотеатре «Родина», сообщает сайт горисполкома.

 
Теги: Могилев
 
 
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27 и 28 марта управление по труду будет помогать горожанам искать работу.

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