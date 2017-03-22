В доме родителей активиста был проведен обыск. Самого Вадима Левона отвезли в Новогрудский РОВД. Все произошло вечером 22 марта, сообщается на сайте движения «За свободу».



Фото: svaboda.org

Обыск проходил у родителей Левона в Березовке и в Бердовке. Милиционеры изъяли документы из дома родителей Вадима. Он сам подъехал в тот момент, когда правоохранители уже выносили бумаги из дома. Во дворе дома присутствовали как сотрудники в форме, так и в штатском. Левон организовал несколько онлайн-трансляций происходящего.

Обыск был проведен, по словам милиционеров, из-за жалобы соседей, будто в этом доме гонят самогон.

Пока известно, что Вадим Левон находится в Новогрудском РОВД, его телефон не отвечает.