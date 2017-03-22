МИНСК, 23 мар – Sputnik. Суды над оппозиционными политиками Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым за участие в несанкционированной акции "Марш рассерженных белорусов" вновь отложены, передает корреспондент Sputnik из суда Ленинского района столицы.



© Sputnik / Виктор Толочко Лидер "Перспективы" Шумченко сообщил о своем задержании

Экс-кандидатов в президенты 2010 года Николая Статкевича и Владимира Некляева обвиняют в нарушении закона "О массовых мероприятиях", поскольку они принимали участие в не санкционированной властями акции "Марш рассерженных белорусов", которая прошла 17 февраля на Октябрьской площади в Минске. Слушания по их делам должны были состояться 20 марта, однако были отложены из-за неявки политиков в суд.

На слушание 23 марта Статкевич вновь не явился. Как сообщили в суде, исполнители неоднократно выезжали по месту жительства политика для его доставки в суд, однако дома его застать не смогли.

"Установить местонахождение Статкевича не представилось возможным", – сообщил судья Дмитрий Остапенко.

По делу Статкевича суд пройдет лишь после того, как политику смогут вручить соответствующее извещение. Также в четверг не явился в суд и Некляев – слушания по его делу отложили до пятницы.

В течение месяца в Беларуси прошел ряд массовых акций граждан , которые выступали против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Началось все 17 февраля с "Марша рассерженных белорусов" в Минске . Затем такие же акции состоялись во всех областных центрах, а после – в некоторых районных.

В начале марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать декрет , заявив, что в течение года налог на "тунеядцев" взимать не будут. Однако уже 21 марта, во время посещения Могилева, глава государства заявил, что он действие декрета №3 не отменял и даже не приостанавливал .