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Суды над Статкевичем и Некляевым отложены из-за их неявки

23.03.2017 11:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Суды над оппозиционными политиками Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым за участие в несанкционированной акции "Марш рассерженных белорусов" вновь отложены, передает корреспондент Sputnik из суда Ленинского района столицы.

Суды над Статкевичем и Некляевым отложены из-за их неявки
© Sputnik / Виктор Толочко
Лидер "Перспективы" Шумченко сообщил о своем задержании

Экс-кандидатов в президенты 2010 года Николая Статкевича и Владимира Некляева обвиняют в нарушении закона "О массовых мероприятиях", поскольку они принимали участие в не санкционированной властями акции "Марш рассерженных белорусов", которая прошла 17 февраля на Октябрьской площади в Минске. Слушания по их делам должны были состояться 20 марта, однако были отложены из-за неявки политиков в суд.

На слушание 23 марта Статкевич вновь не явился. Как сообщили в суде, исполнители неоднократно выезжали по месту жительства политика для его доставки в суд, однако дома его застать не смогли.

"Установить местонахождение Статкевича не представилось возможным", – сообщил судья Дмитрий Остапенко.

По делу Статкевича суд пройдет лишь после того, как политику смогут вручить соответствующее извещение. Также в четверг не явился в суд и Некляев – слушания по его делу отложили до пятницы.

В течение месяца в Беларуси прошел ряд массовых акций граждан, которые выступали против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Началось все 17 февраля с "Марша рассерженных белорусов" в Минске. Затем такие же акции состоялись во всех областных центрах, а после – в некоторых районных.

В начале марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать декрет, заявив, что в течение года налог на "тунеядцев" взимать не будут. Однако уже 21 марта, во время посещения Могилева, глава государства заявил, что он действие декрета №3 не отменял и даже не приостанавливал.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пройдет судебное слушание лишь после того, как оппозиционных политиков смогут известить о необходимости явиться на суд.

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