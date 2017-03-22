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Суды над Статкевичем и Некляевым отложены из-за их неявки
23.03.2017 11:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Суды над оппозиционными политиками Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым за участие в несанкционированной акции "Марш рассерженных белорусов" вновь отложены, передает корреспондент Sputnik из суда Ленинского района столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Экс-кандидатов в президенты 2010 года Николая Статкевича и Владимира Некляева обвиняют в нарушении закона "О массовых мероприятиях", поскольку они принимали участие в не санкционированной властями акции "Марш рассерженных белорусов", которая прошла 17 февраля на Октябрьской площади в Минске. Слушания по их делам должны были состояться 20 марта, однако были отложены из-за неявки политиков в суд.
На слушание 23 марта Статкевич вновь не явился. Как сообщили в суде, исполнители неоднократно выезжали по месту жительства политика для его доставки в суд, однако дома его застать не смогли.
"Установить местонахождение Статкевича не представилось возможным", – сообщил судья Дмитрий Остапенко.
По делу Статкевича суд пройдет лишь после того, как политику смогут вручить соответствующее извещение. Также в четверг не явился в суд и Некляев – слушания по его делу отложили до пятницы.
В течение месяца в Беларуси прошел
В начале марта президент Беларуси Александр Лукашенко
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Пройдет судебное слушание лишь после того, как оппозиционных политиков смогут известить о необходимости явиться на суд.
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