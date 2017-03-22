﻿ Заводчик хаски, которая напала на 8-месячную малышку, официально отказался от собаки. Ищут хозяина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Заводчик хаски, которая напала на 8-месячную малышку, официально отказался от собаки. Ищут хозяина

23.03.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хаски, которая напала на 8-месячную девочку, сейчас находится в Минске в приюте на ул. Гурского и ждет нового хозяина.


На снимке — тот самый щенок хаски, когда Екатерина его только купила. Фото: соцсети.

Напомним, в январе 2016-го мама трех дочерей Екатерина купила у заводчика Александра собаку, которая после напала на восьмимесячную малышку. В августе суд Фрунзенского района приговорил Екатерину, которая недокармливала собаку и в момент трагедии была пьяна, к трем годам лишения свободы. Айду было решено вернуть заводчику.

Но забирать ее заводчик Александр не торопился.

— Характер у животного сформировался, научить его чему-то заново будет непросто. Чтобы скорректировать поведение, придется водить к кинологу, — рассказывал ранее мужчина. — Пусть отдают ее кому хотят. Я ею уже заниматься не буду.

— На прошлой неделе Александр прислал нам письмо, в котором официально отказался от собаки, — рассказывает Тамара Цариковская, директор организации «Фауна города». — Теперь мы можем передать ее новому хозяину.

По сути, забрать животное может любой желающий. Однако, объяснили в приюте, будущему хозяину понадобится пройти курсы кинолога.

— Люди уже не один день звонят, интересуются, — продолжает собеседница. — Подбираем ей будущего хозяина.

Есть среди желающих и кинолог. К нему хаски скорее всего и переедет.

— А может, Айда и не захочет, она уже привыкла к нам, — говорит Тамара Цариковская. — Есть у нас пес Дружок. Сколько его не забирают, он все равно возвращается, потому что вырос у нас. С хаски похожая история. Она ведь у нас уже год живет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хаски, которая напала на 8-месячную девочку, сейчас находится в Минске в приюте на ул. Гурского и ждет нового хозяина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суды над Статкевичем и Некляевым отложены из-за их неявки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика