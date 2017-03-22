Хаски, которая напала на 8-месячную девочку , сейчас находится в Минске в приюте на ул. Гурского и ждет нового хозяина.



На снимке — тот самый щенок хаски, когда Екатерина его только купила. Фото: соцсети.

Напомним, в январе 2016-го мама трех дочерей Екатерина купила у заводчика Александра собаку, которая после напала на восьмимесячную малышку. В августе суд Фрунзенского района приговорил Екатерину, которая недокармливала собаку и в момент трагедии была пьяна, к трем годам лишения свободы. Айду было решено вернуть заводчику.

Но забирать ее заводчик Александр не торопился.

— Характер у животного сформировался, научить его чему-то заново будет непросто. Чтобы скорректировать поведение, придется водить к кинологу, — рассказывал ранее мужчина. — Пусть отдают ее кому хотят. Я ею уже заниматься не буду.

— На прошлой неделе Александр прислал нам письмо, в котором официально отказался от собаки, — рассказывает Тамара Цариковская, директор организации «Фауна города». — Теперь мы можем передать ее новому хозяину.

По сути, забрать животное может любой желающий. Однако, объяснили в приюте, будущему хозяину понадобится пройти курсы кинолога.

— Люди уже не один день звонят, интересуются, — продолжает собеседница. — Подбираем ей будущего хозяина.

Есть среди желающих и кинолог. К нему хаски скорее всего и переедет.

— А может, Айда и не захочет, она уже привыкла к нам, — говорит Тамара Цариковская. — Есть у нас пес Дружок. Сколько его не забирают, он все равно возвращается, потому что вырос у нас. С хаски похожая история. Она ведь у нас уже год живет.