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Заводчик хаски, которая напала на 8-месячную малышку, официально отказался от собаки. Ищут хозяина
23.03.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Хаски, которая
Напомним, в январе 2016-го мама трех дочерей Екатерина купила у заводчика Александра собаку, которая после напала на восьмимесячную малышку. В августе суд Фрунзенского района
Но забирать ее заводчик Александр не торопился.
— Характер у животного сформировался, научить его чему-то заново будет непросто. Чтобы скорректировать поведение, придется водить к кинологу, —
— На прошлой неделе Александр прислал нам письмо, в котором официально отказался от собаки, — рассказывает Тамара Цариковская, директор организации «Фауна города». — Теперь мы можем передать ее новому хозяину.
По сути, забрать животное может любой желающий. Однако,
— Люди уже не один день звонят, интересуются, — продолжает собеседница. — Подбираем ей будущего хозяина.
Есть среди желающих и кинолог. К нему хаски скорее всего и переедет.
— А может, Айда и не захочет, она уже привыкла к нам, — говорит Тамара Цариковская. — Есть у нас пес Дружок. Сколько его не забирают, он все равно возвращается, потому что вырос у нас. С хаски похожая история. Она ведь у нас уже год живет.
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Хаски, которая напала на 8-месячную девочку, сейчас находится в Минске в приюте на ул. Гурского и ждет нового хозяина.
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