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Пожар на Беларуськалии: в ЧП обвиняют директора и инженера стройфирмы

23.03.2017 12:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара склада на ОАО "Беларуськалий", сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Пожар на Беларуськалии: в ЧП обвиняют директора и инженера стройфирмы
© Андрей Высоцкий
Видео пожара на Беларуськалии выложили в Интернет

Инцидент на предприятии произошел ночью 22 мая 2016 года: загорелся склад №6 1-го рудоуправления. Огнем была уничтожена хранящаяся там продукция и само здание. По факту СК возбудил уголовное дело.

"Обстоятельствами происшествия явились ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей, формальный подход к соблюдению производственной дисциплины и требований пожарной безопасности", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что в качестве обвиняемых по делу привлечены директор стройфирмы – он обвиняется по ст. 428 УК (служебная халатность) – и инженер-энергетик, по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).

По словам Белоног, именно они допустили к сварочным работам на складе исполнителей, не имеющих соответствующих аттестационных удостоверений и не прошедших инструктаж по охране труда и подготовку по программе пожарно-технического минимума. Представитель СК также рассказала, что искры от сварки попали на деревянные конструкции кровли склада, что привело к пожару.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Должностные лица подрядного ООО допустили к сварочным работам людей, которые не имели аттестационных удостоверений.

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