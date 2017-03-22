МИНСК, 23 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара склада на ОАО "Беларуськалий", сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент на предприятии произошел ночью 22 мая 2016 года : загорелся склад №6 1-го рудоуправления. Огнем была уничтожена хранящаяся там продукция и само здание. По факту СК возбудил уголовное дело .

"Обстоятельствами происшествия явились ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей, формальный подход к соблюдению производственной дисциплины и требований пожарной безопасности", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что в качестве обвиняемых по делу привлечены директор стройфирмы – он обвиняется по ст. 428 УК (служебная халатность) – и инженер-энергетик, по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).

По словам Белоног, именно они допустили к сварочным работам на складе исполнителей, не имеющих соответствующих аттестационных удостоверений и не прошедших инструктаж по охране труда и подготовку по программе пожарно-технического минимума. Представитель СК также рассказала, что искры от сварки попали на деревянные конструкции кровли склада, что привело к пожару.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.