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СК: житель Жлобина искал боеприпасы и приставал к детям

23.03.2017 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Следственное управление УСК по Гомельской области расследует многоэпизодное уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Жлобина, которого обвиняют в поисках и перепродаже боеприпасов, а также педофилии, сообщила Sputnik официальный представитель УСК Мария Кривоногова.

СК: житель Жлобина искал боеприпасы и приставал к детям
© flickr.com/ Dennis Skley
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Мужчина обвиняется сразу по трем статьям УК: ч. 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних), ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2008 по 2010 год обвиняемый совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении нескольких девочек в возрасте от 6 до 9 лет", — сообщили в СК.

По данным следователей, летом в общественных местах города мужчина предлагал фотографировать малолетних девочек, после чего домогался их и фиксировал все на фото и видео.

Следователи полагают, что по уголовному делу установлены еще не все потерпевшие и призывают всех граждан, располагающих информацией о преступлениях мужчины, обратиться в СК. Помимо педофилии мужчине инкриминируют другие правонарушения.

СК: житель Жлобина искал боеприпасы и приставал к детям
© flickr.com/ houstondwiPhotos mp
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"В период с июня по октябрь 2016 года обвиняемый проводил незаконные раскопки на территории Жлобинского района с целью поиска боеприпасов, взрывных устройств, составных частей огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны. Мужчина извлекал взрывчатые вещества из найденных авиабомб, мин и гранат. Корпусы боеприпасов выставлял для продажи на интернет-аукционах под видом изделий бытового назначения (вазы, кашпо и др.) и посредством почтовых отправлений пересылал покупателям", — рассказали подробности в СК.

Как уточнили собеседники Sputnik, возможно, таким образом он продавал и другие предметы.

"Сотрудники следственного управления призывают граждан, которые приобрели запрещенные к обороту предметы, добровольно их выдать", — добавили в СК и уточнили, что, согласно УК, от уголовной ответственности освобождаются лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

 
Теги: Минск
 
 
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Местный житель 1982 года рождения обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

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