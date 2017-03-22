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Вымогатели из Марьиной Горки получили тюремные сроки

23.03.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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22 марта суд Пуховичского района огласил приговор по делу трех вымогателей из Марьиной Горки, сообщила МЛЫН.BY пресс-секретарь Минского областного суда Зоряна Жуковская.


Фигуранты дела угрожали местным предпринимателям физической расправой, требуя немалые денежные суммы. Все началось с того, что одному из них был должен местный бизнесмен. Бандиты коммерсанта «поставили на счетчик» и получили в итоге 22 тысячи долларов. После этого под различными предлогами они вымогали деньги других предпринимателей.

Один из «вышибал» жил в самой Марьиной Горке, а двое других в деревнях неподалеку. Некоторые из них признаны виновными не только в вымогательстве, но и мошенничестве и других преступлениях.

Мужчины приговорены к разным срокам: от 4 до 7 лет лишения свободы как в условиях общего, так и строгого режима. Вместе с ними за решетку пойдет теперь уже бывший сотрудник правоохранительных органов, который помогал совершать преступления. Суд постановил, что этот человек виновен в превышении служебных полномочий и должен провести четыре года в исправительной колонии в условиях общего режима. Его также лишили права занимать должности в правоохранительных органах на срок пять лет.

Приговор не вступил в законную силу. Фигуранты дела еще могут его обжаловать.

 
 
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Мужчины приговорены к разным срокам: от 4 до 7 лет лишения свободы как в условиях общего, так и строгого режима.

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