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Вымогатели из Марьиной Горки получили тюремные сроки
23.03.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by
22 марта суд Пуховичского района огласил приговор по делу трех вымогателей из Марьиной Горки, сообщила
Фигуранты дела угрожали местным предпринимателям физической расправой, требуя немалые денежные суммы. Все началось с того, что одному из них был должен местный бизнесмен. Бандиты коммерсанта «поставили на счетчик» и получили в итоге 22 тысячи долларов. После этого под различными предлогами они вымогали деньги других предпринимателей.
Один из «вышибал» жил в самой Марьиной Горке, а двое других в деревнях неподалеку. Некоторые из них признаны виновными не только в вымогательстве, но и мошенничестве и других преступлениях.
Мужчины приговорены к разным срокам: от 4 до 7 лет лишения свободы как в условиях общего, так и строгого режима. Вместе с ними за решетку пойдет теперь уже бывший сотрудник правоохранительных органов, который помогал совершать преступления. Суд постановил, что этот человек виновен в превышении служебных полномочий и должен провести четыре года в исправительной колонии в условиях общего режима. Его также лишили права занимать должности в правоохранительных органах на срок пять лет.
Приговор не вступил в законную силу. Фигуранты дела еще могут его обжаловать.
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Мужчины приговорены к разным срокам: от 4 до 7 лет лишения свободы как в условиях общего, так и строгого режима.
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