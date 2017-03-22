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БГУ проводит дни открытых дверей и фестиваль языков с лекциями по лингвистике

23.03.2017 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Вчера, 22 марта, в БГУ стартовали дни открытых дверей. Первым абитуриентов встречал юрфак. До 1 апреля включительно желающие смогут познакомиться с факультетами. Пройдет в университете и фестиваль языков — с лекциями по лингвистике. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.


Факультеты будут ждать абитуриентов в такие дни:

  • 25 марта, суббота — факультеты исторический, международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий, физический и химический;.
  • 27 марта, понедельник — факультеты социокультурных коммуникаций и экономический;
  • 28 марта, вторник — факультеты филологии, прикладной математики и информатики, Лицей БГУ;
  • 29 марта, среда — факультет философии и социальных наук, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, факультет доуниверситетского образования;
  • 30 марта, четверг — факультеты биологический, географический, Институт журналистики и юридический колледж;
  • 31 марта, пятница — Государственный институт управления и социальных технологий БГУ и механико-математический факультет;
  • 1 апреля, суббота — Международный экологический институт имени Сахарова и Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ.
  • 1 апреля БГУ организует День открытых дверей — Фестиваль факультетов. Абитуриентов, школьников и их родителей ждут в Лицее БГУ. Начало фестиваля — 10.00.

БГУ сообщает и о еще одном мероприятии, которое пройдет в ближайшие дни. 26 марта на филологическом факультете БГУ (ул. К. Маркса, 31) состоится пятый фестиваль языков. Пройдет он с 10.00 до 19.00.

На фестивале языков представят 54 языка мира — редких и популярных, современных и вышедших из употребления. На протяжении дня запланированы научно-популярные лекции по лингвистике и пять — по белорусистике. Здесь расскажут, как устроены тональные языки, о языковом разнообразии, нейролингвитсике, откуда языки берут грамматику, системе языка, а также о легендах и истории старого Минска, символах барокко в искусстве Речи Посполитой. Кроме того, будет работать Польский разговорный клуб. Запланированы 45-минутные мини-лекции по истории и развитию конкретного языка расскажут о его становлении и современном состоянии.

Ждут гостей студенты, аспиранты и преподаватели филологического факультета и факультета международных отношений БГУ, Минского государственного лингвистического университета, а также лингвисты из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Вчера, 22 марта, в БГУ стартовали дни открытых дверей. Первым абитуриентов встречал юрфак. До первого апреля включительно желающие смогут познакомиться с...

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