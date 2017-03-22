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Настоятель костела в Гервятах госпитализирован в тяжелом состоянии
23.03.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Настоятель «белорусского Нотр-Дама» отец Леонид Нестюк госпитализирован 21 марта. Состояние священника очень тяжелое,
Ксендз Леонид Нестюк известен в Беларуси и далеко за ее пределами. Более 20 лет он служит в гервятском приходе.
Под руководством ксендза снесли старые сараи, обновили фасад костела, построенного более 100 лет тому, заменили крышу, гродненские художники восстановили два окна в святыне.
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Настоятель "белорусского Нотр-Дама" отец Леонид Нестюк госпитализирован 21 марта. Состояние священника очень тяжелое.
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