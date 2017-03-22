Настоятель «белорусского Нотр-Дама» отец Леонид Нестюк госпитализирован 21 марта. Состояние священника очень тяжелое, сообщает сайт «Католик Гомель».



Фото: katolik-gomel.by

Ксендз Леонид Нестюк известен в Беларуси и далеко за ее пределами. Более 20 лет он служит в гервятском приходе.

Костел в Гервятах часто называют «белорусским Нотр-Дамом», ежедневно его посещают многочисленные туристы со всей страны и из-за рубежа. Отец Леонид Нестюк, изучив основы ландшафтного дизайна, за эти годы создал рядом с костелом дендропарк и обустроил ранее пустующую площадь с фигурами двенадцати апостолов.





Под руководством ксендза снесли старые сараи, обновили фасад костела, построенного более 100 лет тому, заменили крышу, гродненские художники восстановили два окна в святыне.