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У боевика «Белого легиона» в Беларуси нашли арсенал оружия

23.03.2017 13:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Вооруженных экстремистов задержали в Беларуси. Все они члены националистической организации «Белый легион», сообщает телеканал «МИР 24».

У Виктора Данилова изъяли гранаты, запалы, дымовые шашки, дробовики, автомат Калашникова. Также в его вещах нашли красно-черный флаг, привезенный из Украины, плакат батальона «Азов» и памятку бойца добровольческого батальона.

Организация «Белый легион» известна по участию в беспорядках 1990-х совместно с украинскими националистами. В2000-х верхушка экстремистов заявила опрекращении деятельности.

В 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко осудил местных националистов и заявил, что пытается «держать их на привязи», чтобы они не сорвались и не наломали дров».

 
 
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У националиста изъяты гранаты, запалы, дымовые шашки, дробовики, автомат Калашникова, а также символика украинских радикалов.

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