Вооруженных экстремистов задержали в Беларуси. Все они члены националистической организации «Белый легион», сообщает телеканал «МИР 24».

У Виктора Данилова изъяли гранаты, запалы, дымовые шашки, дробовики, автомат Калашникова. Также в его вещах нашли красно-черный флаг, привезенный из Украины, плакат батальона «Азов» и памятку бойца добровольческого батальона.

Организация «Белый легион» известна по участию в беспорядках 1990-х совместно с украинскими националистами . В2000-х верхушка экстремистов заявила опрекращении деятельности.