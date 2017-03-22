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У боевика «Белого легиона» в Беларуси нашли арсенал оружия
23.03.2017 13:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Вооруженных экстремистов задержали в Беларуси. Все они члены националистической организации «Белый легион», сообщает телеканал «МИР 24».
У Виктора Данилова изъяли гранаты, запалы, дымовые шашки, дробовики, автомат Калашникова. Также в его вещах нашли красно-черный флаг, привезенный из Украины, плакат батальона «Азов» и памятку бойца добровольческого батальона.
Организация «Белый легион» известна по участию в беспорядках 1990-х совместно с украинскими
В 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко
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