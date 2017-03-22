Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара склада на ОАО «Беларуськалий», сообщила в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

«Обстоятельствами происшествия явились ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей, формальный подход к соблюдению производственной дисциплины и требований пожарной безопасности», — сказала Белоног.

В качестве обвиняемых по делу привлечены директор строительной фирмы — он обвиняется по ст. 428 УК (служебная халатность) — и инженер-энергетик, по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).

По мнению следствия, именно они допустили к сварочным работам на складе исполнителей, которые не имели аттестационные удостоверения и не прошли инструктаж по охране труда и подготовку по программе пожарно-технического минимума. Рабочие допустили попадание искр от сварки на деревянные конструкции кровли склада, что и привело к пожару.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Напомним, ночью 22 мая 2016 года в одном из промышленных складов ОАО «Беларуськалий» произошел пожар, в результате которого уничтожена хранящаяся там готовая продукция, а также рядом расположенные объекты.