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За пожар на "Беларуськалии" ответят директор и инженер стройфирмы

23.03.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара склада на ОАО «Беларуськалий», сообщила в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

«Обстоятельствами происшествия явились ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей, формальный подход к соблюдению производственной дисциплины и требований пожарной безопасности», — сказала Белоног.

В качестве обвиняемых по делу привлечены директор строительной фирмы — он обвиняется по ст. 428 УК (служебная халатность) — и инженер-энергетик, по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).

По мнению следствия, именно они допустили к сварочным работам на складе исполнителей, которые не имели аттестационные удостоверения и не прошли инструктаж по охране труда и подготовку по программе пожарно-технического минимума. Рабочие допустили попадание искр от сварки на деревянные конструкции кровли склада, что и привело к пожару.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Напомним, ночью 22 мая 2016 года в одном из промышленных складов ОАО «Беларуськалий» произошел пожар, в результате которого уничтожена хранящаяся там готовая продукция, а также рядом расположенные объекты.

 
 
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По мнению следствия, именно они допустили к сварочным работам на складе исполнителей, которые не имели аттестационные удостоверения и не прошли инструктаж....

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