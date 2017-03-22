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За пожар на "Беларуськалии" ответят директор и инженер стройфирмы
23.03.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by
Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара склада на ОАО «Беларуськалий»,
«Обстоятельствами происшествия явились ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей, формальный подход к соблюдению производственной дисциплины и требований пожарной безопасности», — сказала Белоног.
В качестве обвиняемых по делу привлечены директор строительной фирмы — он обвиняется по ст. 428 УК (служебная халатность) — и инженер-энергетик, по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).
По мнению следствия, именно они допустили к сварочным работам на складе исполнителей, которые не имели аттестационные удостоверения и не прошли инструктаж по охране труда и подготовку по программе пожарно-технического минимума. Рабочие допустили попадание искр от сварки на деревянные конструкции кровли склада, что и привело к пожару.
В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Напомним, ночью 22 мая 2016 года в одном из промышленных складов ОАО «Беларуськалий» произошел пожар, в результате которого уничтожена хранящаяся там готовая продукция, а также рядом расположенные объекты.
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По мнению следствия, именно они допустили к сварочным работам на складе исполнителей, которые не имели аттестационные удостоверения и не прошли инструктаж....
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