Обстановка в Беларуси продолжает накаляться: государственное телевидение показывает сюжет про оружие у задержанных, а последних родственники находят в СИЗО КГБ.

Накануне по одному из государственных телеканалов показали сюжет о задержании и обыске у одного из участников «Белого легиона» Виктора Данилова. Телеканал показал, как люди в форме выламывают двери в квартиру, потом проводят обыск, при котором перед камерой появляется оружие и бронежилет. За кадром комментатор говорит про карабины и привезенные из Украины (и снова косвенные обвинения украинской стороны, несмотря на недовольство официального Киева подобными «вбросами») листовки, флаг анархистов и гранаты.

Позднее «Наша Нива» сообщила , что журналист Белорусской редакции Польского Радио Александр Папко узнал в видеорепортаже телеканала своего сослуживца Виктора Данилова. Папко рассказал, что на видео видны учебные патроны и вероятнее всего - учебные же гранаты, муляжи. Сам Данилов никогда не был «нацистом», и, по словам его бывшего сослуживца, работает в частной фирме и увлекается историей.

На данный момент правозащитники говорят о том, что помимо указанного Данилова, предварительно известно о задержании 19 человек. Массовые аресты продолжаются уже два дня. Подробная информация о них, а также о возможных других задержанных проверяется. Сообщается, что все люди из списка были задержаны в период с 21 по 22 марта по статье, предполагающей ответственность за подготовку массовых беспорядков (ст. 293 ч.3).

Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 г.р. Афнагель Евгений (осужден на 15 суток). Барсток Сергей Петрович Грек Илья Геннадьевич, 1992 г.р. Гурин Юрий (в СИЗО КГБ) Данилов Виктор Дашкевич Дмитрий (в СИЗО КГБ) Дукшт Вячеслав Александрович, 1992 г.р. Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г.р. Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г.р. (В СИЗО КГБ) Комлик-Ямацин Андрей Левченко Артем (в СИЗО №1) Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г.р. (В СИЗО КГБ) Максим С. Михальков Ян Николаевич Пашкевич Тимур Пальчевский Сергей (В СИЗО КГБ) Румянцев Владимир Стрибульской Сергей

Отметим, что на сегодня в Минске был назначен суд над двумя оппозиционным политиками: Владимиром Некляевым и Николаем Статкевичем, однако его перенесли на 24 марта из-за неявки политиков. На суд пришли представители нескольких дипмиссий и журналисты. Сегодня же в суде Советского района Минска было рассмотрено дело лидера движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика, которого заочно приговорили к 15 суткам ареста. В суд он также не явился.

По последней информации, в Минске сегодня был брутально задержан также бывший зампред движения «За свободу» Алесь Логвинец, которого задержали возле дома вместе с сыном. Последнего позднее отпустили, он написал на своей странице в социальной сети о том, что отца при задержании били. Сегодня был задержан и лидер предпринимательского движения Анатолий Шумченко.