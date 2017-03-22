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Список задержанных в Беларуси постоянно пополняется
23.03.2017 13:59 — Новости Общества | БДГ
Обстановка в Беларуси продолжает накаляться: государственное телевидение показывает сюжет про оружие у задержанных, а последних родственники находят в СИЗО КГБ.
Накануне по одному из государственных телеканалов показали сюжет о задержании и обыске у одного из участников «Белого легиона» Виктора Данилова. Телеканал показал, как люди в форме выламывают двери в квартиру, потом проводят обыск, при котором перед камерой появляется оружие и бронежилет. За кадром комментатор говорит про карабины и привезенные из Украины (и снова косвенные обвинения украинской стороны, несмотря на
Позднее «Наша Нива»
На данный момент правозащитники говорят о том, что помимо указанного Данилова, предварительно известно о задержании 19 человек. Массовые аресты
Отметим, что на сегодня в Минске был назначен суд над двумя оппозиционным политиками: Владимиром Некляевым и Николаем Статкевичем, однако его перенесли на 24 марта из-за неявки политиков. На суд пришли представители нескольких дипмиссий и журналисты. Сегодня же в суде Советского района Минска было рассмотрено дело лидера движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика, которого заочно приговорили к 15 суткам ареста. В суд он также не явился.
По последней информации, в Минске сегодня был брутально задержан также бывший зампред движения «За свободу» Алесь Логвинец, которого задержали возле дома вместе с сыном. Последнего позднее отпустили, он написал на своей странице в социальной сети о том, что отца при задержании били. Сегодня
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Обстановка в Беларуси продолжает накаляться: государственное телевидение показывает сюжет про оружие у задержанных, а последних родственники находят в СИЗО КГБ.
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