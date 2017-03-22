МИНСК, 23 мар — Sputnik. Сегодня должно было состояться выселение из дома семьи Галины Игнатович, которая запомнилась белорусам тем, что в знак протеста против выселения забралась на башенный кран. Однако накануне вечером судебные приставы объявили семье, что выселение по настоянию застройщика отложено на пять дней — так как не все прописанные жильцы были вовремя уведомлены об этом.



© Sputnik / Виктор Толочко Прокуратура не поддержала требования женщины с крана

"Президент же сказал — найдите вы хоть комнатку"

Не доверяя словам застройщика, Светлана, невестка Галины Игнатович, все-таки собрала журналистов означенному часу — вдруг дом решили снести тайно. Застройщик же решил, что ни одна машина не может въехать на вверенную ему территорию (за исключением, разве-что авто семьи Игнатович). Поэтому подвозить журналистов к дому, вокруг которого не первый месяц идут сражения, пришлось самим жильцам. Жалобу на застройщика, который препятствует проезду к дому любых автомобилей, Игнатовичи подали в милицию, но даже их машину на территорию пропустили не сразу.



© Sputnik / Елена Васильева Невестка Галины Игнатович Светлана собрала на всякий случай журналистов - вдруг информация о том, что выселение переносится, была ложной

"Как минимум это нарушение мер безопасности: в доме живет четверо детей, зимой они болели, я сама — инвалид третьей группы. Если что-то случится, даже скорая не сможет проехать. Рабочие говорят, мол, скорую пропустит, но вы же видите — сегодня и милицию не пропустили", — негодовала невестка Светлана.

У нее в руках — стопка документов, с которыми семья обошла ни один суд, осталась одна надежда — на Верховный.

"Хоть нам и пообещали перенести выселение на пять дней, но мы боялись, что сегодня тайно придут приставы, сломают крышу, чтобы в доме было невозможно жить, и этим все закончится. Президент же говорил — выделите вы женщине хоть комнатку, но и его слова ситуации не изменили", — рассказала Светлана.

"Нельзя так с людьми. Вчера в 19 часов пришел судебный пристав и говорит — вас завтра не выселяют, приостанавливают. Мы что, не люди? Ну как можно так — хочу казню, хочу милую? Это что — "Тапас" решает все, а президент — ничего? Он застройщик, а не хозяин, хозяева на этой земле народ — мы", — эмоционально заявила Галина Игнатович. После, правда, добавила, что до сих пор верит в торжество справедливости и, не смотря на собравшихся журналистов, вернулась к возделыванию грядок на участке.



© Sputnik / Елена Васильева Журналистов к дому, окруженному стройкой, пришлось подвозить на машине Игнатовичей - другой транспорт застройщик сюда не пускает

Чего хотят Игнатовичи

В доме, который среди стройки выглядит маленькой пасторалью, прописано одиннадцать человек. Сама Галина Игнатович (после ее попытки бунтовать на кране стройплощадка охраняется тщательнее) невозмутимо вскапывает землю на участке, демонстрируя решимость отстаивать право на землю до последнего.

По закону каждый владелец дома имеет право выбрать любой вид компенсации. Два владельца — сыновья Галины — решили, что хотят получить от застройщика в виде компенсации квартиры в Минске. Сама Галина Игнатович и ее бывший супруг выбрали денежную компенсацию (Галине полагается треть от 145 тыс. долларов, в которые оценили дом, ее экс-супругу — шестая часть), но застройщик отказался ее предоставить.

Вместо дома семье предлагают три квартиры. Без ведома жильцов их уже выписали из дома и прописали в трех квартирах. Новую жилплощадь определил для них застройщик — ГК "Тапас". Но ключи от этих квартир Игнатовичи принимать отказываются.



© Sputnik / Елена Васильева "Помирать-помирай, а жито сей": несмотря на предстоящее выселение Галина Игнатович вскапывает огород

"Одна квартира у МКАД возле Новинок: школ там нет, до магазина — два километра. Вторая квартира на Русиянова, как инвалиду третьей группы мне положена квартира или у работы, или у реабилитационного центра, или рядом с родственникам. В этом случае нам как бы пошли навстречу. Но в квартире — 52 квадратных метра, у нас семья из четырех человек, каждому из которых положено по 15 кв. м. То есть, не соблюдены нормы. А третья квартира мало того, что не соответствует норме по площади — 47 кв. м. на четверых — так еще и с плохой историей. Там произошло убийство женщины. Труп лежал в квартире долго — до разложения, и в эту квартиру хотят поселить детей", — рассказала Светлана.

Сама Галина Игнатович не хочет не просто переселяться в квартиру, где, по мнению застройщика она может жить с бывшим мужем и его новой супругой, но и вообще не желает уезжать с земли в квартиру. В случае если застройщик предоставит ей материальную компенсацию, она хочет купить участок земли недалеко от Минска и построить там дом.



© Sputnik / Елена Васильева Сын Галины Игнатович показывает, что стройка подбирается к их участку со всех стон - забор вот совсем повалили...

"По закону имею право на любой вид компенсации — почему мне навязывают квартиру? Я не хочу, и имею полное право получить деньги, а не квартиру, причем, явно неликвидную, которую нужно сбыть. Эти квартиры 88 года, кто их купит? В одной даже убили человека. К тому же, конец учебного года — как детей выселять? Неужели нельзя подождать, пока дети закончат школу?" — возмутилась Галина Игнатович.

Кстати, неизвестно, что станет и с другим участком, которым также владеет Галина Игнатович: она унаследовала его и приватизировала. Теперь, убеждена женщина, просто так забрать его не могут — ей должны предоставить аналогичный участок в Минске, которых практически нет. Как будут компенсировать землю, пока неясно.

Оскорбленный поведением застройщика сын Галины Игнатович показывает, как во время строительных работ техника повалила забор на участке.

"Хотят совсем засыпать землей, как будто и не было участка", — предположил он, но Игнатовичи за свою землю намерены бороться и ждут приставов 27 марта, если снос и выселение вновь не будут перенесены.