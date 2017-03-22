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Лукашенко: поступающая информация портит настроение на месяцы

23.03.2017 15:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что поступающая ему каждое утро информация о происходящем в стране портит настроение не на один день.

Лукашенко: поступающая информация портит настроение на месяцы
© Фото: пресс-служба президента
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В четверг глава государства провел совещание, на котором было рассмотрено обеспечение общественной безопасности в стране на фоне последних событий в республике.

"Ту, что я получаю информацию каждое утро, – это испорченное настроение не на один день. Наверное, на месяцы. И, естественно, вы знаете, как я на это реагирую", – заявил Лукашенко.

Глава государства призвал представителей силовых ведомств обсудить весь комплекс мероприятий, которые проведены в связи с антитеррористической борьбой в стране, и сделать соответствующие выводы. 

Ранее, во время посещения могилевского предприятия "Кроноспан" и общения с трудовым коллективом, глава государства признался, что не помнит за годы своего правления в Беларуси ночи, чтобы было пять крупных происшествий в стране – речь шла в том числе об обнаружении гранаты в автобусе на границе, попытке прорыва вооруженных людей на автомобиле Jeep со стороны Украины в ПП "Александровка".

Кроме того, в Могилеве президент также сообщил о выявлении в Беларуси лагеря под Бобруйском, в котором тренировались боевики, готовившиеся к вооруженным провокациям в республике. Впоследствии правоохранители провели в Беларуси ряд задержаний, в том числе бывших воспитанников бобруйского клуба "Патриот", а также бывших членов распущенной в 2000-х организации "Белый легион" – по информации незарегистрированного правозащитного центра "Весна", в настоящее время их количество составляет 17 человек.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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На совещании белорусский лидер призвал представителей силовых ведомств сделать соответствующие выводы из событий, произошедших в последние дни в стране.

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