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Лукашенко: поступающая информация портит настроение на месяцы
23.03.2017 15:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что поступающая ему каждое утро информация о происходящем в стране портит настроение не на один день.
© Фото: пресс-служба президента
В четверг глава государства провел совещание, на котором было рассмотрено обеспечение общественной безопасности в стране на фоне последних событий в республике.
"Ту, что я получаю информацию каждое утро, – это испорченное настроение не на один день. Наверное, на месяцы. И, естественно, вы знаете, как я на это реагирую", – заявил Лукашенко.
Глава государства призвал представителей силовых ведомств обсудить весь комплекс мероприятий, которые проведены в связи с антитеррористической борьбой в стране, и сделать соответствующие выводы.
Ранее, во время посещения могилевского предприятия "Кроноспан" и общения с трудовым коллективом, глава государства признался, что
Кроме того, в Могилеве президент также сообщил о выявлении в Беларуси лагеря под Бобруйском,
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На совещании белорусский лидер призвал представителей силовых ведомств сделать соответствующие выводы из событий, произошедших в последние дни в стране.
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