В Пинске задержан бывший руководитель местного управления капитального строительства. Возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. В течение двух лет директор начислил себе более 25 тысяч рублей незаконных премий. Как выяснилось, шиковало и все предприятие: богатые корпоративы, солидные зарплаты, праздничные выплаты… Подробности сообщает издание «СБ Беларусь Сегодня» .





Пинское управление — дочернее предприятие областного УКСа. Оно берет на себя организационные вопросы и контроль над ходом строительных работ. В частности, оформление разрешительных документов, составление подрядов, согласование и изменение проектов. При грамотном подходе на выходе должно получаться красивое недорогое здание под ключ. За это организация и берет определенные проценты от стоимости объекта. Если в регионе строительный бум, то неплохая прибыль гарантирована. Так здесь и было. К примеру, только на возведении свинокомплекса в Пинском районе УКС заработал более двух миллиардов неденоминированных рублей. А заказов было много — в промышленности, сельском хозяйстве… Активно строился жилой фонд.

В то же время возникло немало вопросов к работе самого УКСа. Председатель Пинского межрайонного Комитета госконтроля Владимир Петько приводит вопиющие факты:

— 40-квартирный жилой дом полтора года стоял с неоштукатуренными вентиляционными шахтами. УКС акт сдачи подписал. При строительстве рыбного цеха в рыбхозе «Лахва» специалисты УКСа утвердили акты выполненных работ по устройству полов. Фактически строители стали их класть только через год — после прихода проверяющих. А стройтресту № 2 они утвердили акты, по которым работавший на трест предприниматель якобы выполнил в одиночку за три месяца тот объем работ, с каким штукатур может справиться минимум за полтора года.

И таких примеров немало. Это, собственно, и послужило поводом для изучения ситуации в самом УКСе. Организацией заинтересовались госконтроль, пинская межрайонная финансовая милиция и прокуратура. В первую очередь, говорит Владимир Петько, возникли вопросы по финансовой части:

— Полное несоблюдение закона о бухучете и отчетности. Доработались до того, что активы не сходились с пассивами на 28 с лишним миллионов рублей. Главная книга предприятия — это набор труднообъяснимых цифр. Зато среднемесячная зарплата главбуха за 2015 год — 3,2 тысячи рублей. В прошлом — чуть ниже, но только потому, что уже шла проверка и деньги ей начислили по закону. Без лишних выплат.

Размах дополнительных премий впечатляет. Премировались работники УКСа по самым различным поводам. Директор в обход законов получал денежные вознаграждения, причем, акцентирует внимание Владимир Петько, за ввод жилья — трижды:

— Первая выплата — за выполнение заданий по вводу жилых домов в нормативные сроки строительства. Затем — после сдачи дома в эксплуатацию. И в третий раз — уже по окончании квартала — вновь премия за ввод жилья. Плюс к этому единовременная выплата премий всем сотрудникам практически к каждому государственному и другим праздникам: День Победы, День Независимости, День строителя, 23 февраля, 8 Марта, Новый год… Доходило до смешного. Премию к юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков они начислили себе в 2015 году, даже не зная, вероятно, что страну от оккупантов очистили в 1944-м. С областным УКСом все это не согласовывалось.

Материальные блага на предприятии сыпались словно из рога изобилия. Документы работники УКСа заполняли ручками Parker, а записи делали в ежедневниках из натуральной кожи. Все это также оплачивалось за счет предприятия. Как и новогодние корпоративы, на которые ушло много казенных рублей. Пили, ели от души за счет предприятия.

Казус в том, что сотрудники УКСа — в общем-то по большей части кабинетные работники. Однако зарплаты их оказались выше в три раза, чем у самих строителей. Владимир Петько видит здесь и моральный аспект:

— С нарушениями законодательства все понятно. Виновные будут отвечать. По Уголовному и административному кодексам. Но ведь тут есть и явная дискредитация власти. Как можно было закупать ручки-паркеры в такое сложное для строительной отрасли время? При том, что у УКСа есть матбаза, которая требует вложений. У них на складе, например, хранилось новое оборудование прямо под открытым небом! Потому что директор не нашел денег на ремонт кран-балки. У предприятия есть свой сайт, который разработан формально и практически не обновляется. Но ведущий специалист, ответственный за разработку, был премирован двумя окладами, как выполнявший особо важное поручение.

По итогам проверки директор УКСа П. был уволен. В конце февраля Пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук возбудил в отношении его уголовное дело. Начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий говорит, что сейчас П. задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Вывод сделан?

В КГК считают, что проблема возникла при попустительстве со стороны руководства областного УКСа, которое не контролировало дочернее предприятие, не проверяло его финансово-хозяйственную деятельность. Впрочем, директор предприятия «Брестское областное УКС» Анатолий Купраш уверяет — их организация уже несколько лет не может контролировать региональные управления:

— Дочерние предприятия — самостоятельные юридические лица. По согласованию с госконтролем контрольно-ревизионная деятельность с 2013 года у нас отобрана. Никаких приказных действий с нашей стороны быть не должно. Только рекомендации. Разработка, утверждение и согласование коллективных договоров, формирование штатного расписания, осуществление оплат ставки первого разряда даны на откуп внутрихозяйственной деятельности предприятия. Впрочем, Пинский УКС представлял нам бухгалтерские отчеты. В них все было нормально. Оказалось, там вели двойную бухгалтерию.

И все же эта история — частный случай или порочная система? С этим вопросом я обратился к председателю комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Владимиру Парашко:

— Я в строительстве работаю более 30 лет. На моей памяти это первый подобный случай. Частный, из ряда вон выходящий. Сейчас принимаем меры, чтобы подобного не повторилось.