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Три станции первой линии метро закрыты для пассажиров
23.03.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Три станции метро Московской линии закрыты для пассажиров. В метрополитене это объясняют техническими причинами.
«Станции метро «Борисовский тракт», «Уручье» и «Восток» закрыты по техническим причинам. Поезда оборачиваются на «Московской», — рассказал TUT.BY официальный представитель столичного метрополитена Андрей Кузьмин.
В метрополитене также сообщили, что никаких происшествий или поломок не произошло.
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"Станции метро "Борисовский тракт", "Уручье" и "Восток" закрыты по техническим причинам. Поезда оборачиваются на "Московской".
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