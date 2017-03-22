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Три станции первой линии метро закрыты для пассажиров

23.03.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Три станции метро Московской линии закрыты для пассажиров. В метрополитене это объясняют техническими причинами.

«Станции метро «Борисовский тракт», «Уручье» и «Восток» закрыты по техническим причинам. Поезда оборачиваются на «Московской», — рассказал TUT.BY официальный представитель столичного метрополитена Андрей Кузьмин.

В метрополитене также сообщили, что никаких происшествий или поломок не произошло.

 
 
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"Станции метро "Борисовский тракт", "Уручье" и "Восток" закрыты по техническим причинам. Поезда оборачиваются на "Московской".

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