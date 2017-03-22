Три станции метро Московской линии закрыты для пассажиров. В метрополитене это объясняют техническими причинами.

«Станции метро «Борисовский тракт», «Уручье» и «Восток» закрыты по техническим причинам. Поезда оборачиваются на «Московской», — рассказал TUT.BY официальный представитель столичного метрополитена Андрей Кузьмин.

В метрополитене также сообщили, что никаких происшествий или поломок не произошло.