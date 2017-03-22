﻿ На Витебщине пропал без вести 61-летний мужчина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На Витебщине пропал без вести 61-летний мужчина

23.03.2017 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неделю в Витебской области ищут 61-летнего Владимира Середу. Утром 15 марта он вышел из дома и больше не вернулся. Информацию о его розыске публикует отряд «Ангел».


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Мужчина проживает в городском поселке Ветрино на улице Ленина (Полоцкий район). В минувшую среду примерно в 11.00 он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы русые с проседью, светлые короткие усы.

Был одет: темно-синяя зимняя куртка со светлым воротником, черный свитер на молнии, темные спортивные штаны, зимние сапоги защитного цвета.

Поиском занимаются сотрудники Полоцкого РОВД.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефону: ПСО «Ангел» 8 (033) 6666−856, 8 (025) 6666−856, 8 (033) 6666−033 или Полоцкий РОВД 8 (0214) 423−202 или по телефону 102 (общий, милиция).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 15 марта он вышел из дома и больше не вернулся.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Три станции первой линии метро закрыты для пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика