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На Витебщине пропал без вести 61-летний мужчина
23.03.2017 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Неделю в Витебской области ищут 61-летнего Владимира Середу. Утром 15 марта он вышел из дома и больше не вернулся. Информацию о его розыске публикует отряд «Ангел».
Мужчина проживает в городском поселке Ветрино на улице Ленина (Полоцкий район). В минувшую среду примерно в 11.00 он ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы русые с проседью, светлые короткие усы.
Был одет: темно-синяя зимняя куртка со светлым воротником, черный свитер на молнии, темные спортивные штаны, зимние сапоги защитного цвета.
Поиском занимаются сотрудники Полоцкого РОВД.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефону: ПСО «Ангел» 8 (033) 6666−856, 8 (025) 6666−856, 8 (033) 6666−033 или Полоцкий РОВД 8 (0214) 423−202 или по телефону 102 (общий, милиция).
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Утром 15 марта он вышел из дома и больше не вернулся.
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