Неделю в Витебской области ищут 61-летнего Владимира Середу. Утром 15 марта он вышел из дома и больше не вернулся. Информацию о его розыске публикует отряд «Ангел».



Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Мужчина проживает в городском поселке Ветрино на улице Ленина (Полоцкий район). В минувшую среду примерно в 11.00 он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы русые с проседью, светлые короткие усы.

Был одет: темно-синяя зимняя куртка со светлым воротником, черный свитер на молнии, темные спортивные штаны, зимние сапоги защитного цвета.

Поиском занимаются сотрудники Полоцкого РОВД.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефону: ПСО «Ангел» 8 (033) 6666−856, 8 (025) 6666−856, 8 (033) 6666−033 или Полоцкий РОВД 8 (0214) 423−202 или по телефону 102 (общий, милиция).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.