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МИД: реакция на беспорядки и провокации будет спокойной, но адекватной

23.03.2017 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. В Беларуси услышали заявление Евросоюза по поводу задержаний в республике участников и организаторов "маршей нетунеядцев", но в дальнейших действиях будут строго придерживаться норм закона, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД: реакция на беспорядки и провокации будет спокойной, но адекватной
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы обратили внимание на заявление наших коллег из Евросоюза. Это точка зрения наших партнеров, мы уважаем ее и принимаем к сведению", — сказал он.

Он подчеркнул, что Беларусь стремится к диалогу с Евросоюзом, однако не всем в стране такой диалог по душе. "Некоторым силам такой диалог не по душе, предпринимаются попытки его сорвать", — сказал он.

Мирончик заметил, что в четверг у президента страны прошло совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности.

"Власти не намерены нарушать чьи-то права и заниматься "репрессиями". Но в случае нарушения закона реакция будет. Реакция будет спокойной, но адекватной", — сказал Мирончик.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси обратили внимание на заявление европейских структур по поводу задержаний и считают, что каждая сторона имеет право на свою точку зрения.

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