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Лукашенко ведет антитеррористическую борьбу

23.03.2017 15:46 — Новости Общества | БДГ  
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Белорусский президент провел сегодня совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности. 

БДГ собрала цитаты президента с совещания, которое проходит одновременно с массовыми задержаниями в стране.

Что происходит в Беларуси? «Обсудим весь комплекс той информации и мероприятий, которые проведены в связи с нашей антитеррористической борьбой, и сделаем соответствующие выводы. Никого, подчеркиваю, не запугивая, не пугая, будем действовать ровно по закону».

Лукашенко о ситуации: «Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране, и мы ничего и никого не боимся. Давайте обсудим ситуацию, которая складывается. Меня очень беспокоит та информация, которую я получаю. Это не тот объем, который мы даем в СМИ (уже чтобы не запугивать, мизер даем)».

Об открытости: «Я придерживаюсь одной точки зрения: мы ничего ни от кого не должны закрывать. Мы должны честно, открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей и, естественно, не могут не волновать нас».

Об «определенных кругах» и их мыслях о запугивании со стороны власти: «Вижу, что ходит такая шальная мысль у кого-то. Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится. Особенно, что касается президента. Мы проводим честную, искреннюю политику».

Из вечного и про Конституцию: «Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов. Но, тем не менее, как-то неприятно слышать, что мы кого-то пугаем. Хочу сказать, что мы никого не пугаем и пугать не будем. Но мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны».

О том, как трудно обеспечить порядок в Беларуси: «Это непросто дается. И если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей. Если кто-то хочет этого (пусть мизер в обществе, но такие есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку. Вот тема нашего сегодняшнего разговора».

«Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться», - заявил сегодня президент.

Напомним, что оппозиция планирует провести 25 марта в Минске акцию протеста. По стране прокатилась волна арестов и задержаний, правозащитники бьют тревогу: такого в Беларуси не было со времен выборов 2010 года, когда после митинга за решеткой оказалось более шестисот человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент провел сегодня совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности. 

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