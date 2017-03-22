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В Гомеле снова судят участников "Марша нетунеядцев"
23.03.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by
В суде Советского района 23 марта рассматриваются несколько административных протоколов, в том числе в отношении блогера
Первое судебное заседание состоялось в 15.00. Рассматривали дело уже отбывающего «сутки» гомельского видеоблогера Максима Филиповича за участие в очередном несанкционированном мероприятии.
В зал заседания удалось пройти только паре человек из группы поддержки. Журналистов внутрь сначала пускать не хотели, мотивируя это тем, что уже начался процесс. Но потом все-таки впустили.
Сегодня Филиповича судят за участие в брестской акции протеста. В протоколе написано, что он шел в колонне анархистов и выкрикивал речевки. В качестве доказательсва в суде продемонстрировали короткие видео с акции. Правда, ни на одном из них Филиповича, выкрикивающего лозунги, нет. Лишь изредка он мелькает в кадре, видно, что ведет видеосъемку.
Филипович не отрицает что был в Бресте на марше, но настаивает на том, что обвинения ложные. Мать Максима также парировала судье, что за кадром голос не ее сына.
Но судья вынес решение — 5 суток ареста. Напомним, за участие в акции в Гомеле
Второе заседание запланировано на 17.00. Над журналистом Евгением Меркисом, который вел свои репортажи и прямые трансляции во время
Также сегодня состоялся суд над активистом ОГП Анатолием Поплавным, он получил пять суток. В суд вызваны еще две активистки ОГП за участие в рогачевском митинге.
Почти неделей раньше в областном центре, спустя месяц после самой масштабной за два десятилетия в городе акции, за участие и организацию несанкционированного массового мероприятия
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В суде Советского района 23 марта рассмотрели два административных протокола в отношении Максима Филиповича и журналиста-фрилансера Евгения Меркиса.
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